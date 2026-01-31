Sábado, 31 de Enero 2026

Estas son las multas de tránsito en CDMX que suben en febrero 2026

Las sanciones se actualizarán de acuerdo con el cambio de precio en la UMA

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así quedarán las tarifas de las multas vehiculares en CDMX a partir de mañana. ESPECIAL / FACEBOOK Secretaría de Movilidad CDMX

En unas horas, los costos de las multas para automovilistas en la Ciudad de México recibirán una actualización debido al mismo proceso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual es el concepto base que cotiza las sanciones.

La situación afecta a las siguientes sanciones:

  • Insultar a un agente de tránsito: El valor máximo será de 3 mil 519 pesos en caso de aplicarse la multa de 30 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs.
  • Rebasar por la derecha: El valor máximo será de mil 173 pesos en caso de aplicarse la multa de 10 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 5 UMAs.
  • Circular sobre ciclovía: El valor máximo será de 3 mil 519 pesos en caso de aplicarse la multa de 30 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs.
  • Invadir carriles confinados del transporte público: El valor máximo será de 4 mil 692 pesos en caso de aplicarse la multa de 40 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs.

Estas son las multas de tránsito en CDMX que suben en febrero 2026 para que lo tomes en cuenta e intentes circular de forma segura en dicha ciudad.

