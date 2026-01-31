En unas horas, los costos de las multas para automovilistas en la Ciudad de México recibirán una actualización debido al mismo proceso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual es el concepto base que cotiza las sanciones.

La situación afecta a las siguientes sanciones:

Insultar a un agente de tránsito : El valor máximo será de 3 mil 519 pesos en caso de aplicarse la multa de 30 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs.

: El valor máximo será de 3 mil 519 pesos en caso de aplicarse la multa de 30 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs. Rebasar por la derecha : El valor máximo será de mil 173 pesos en caso de aplicarse la multa de 10 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 5 UMAs.

: El valor máximo será de mil 173 pesos en caso de aplicarse la multa de 10 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 5 UMAs. Circular sobre ciclovía : El valor máximo será de 3 mil 519 pesos en caso de aplicarse la multa de 30 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs.

: El valor máximo será de 3 mil 519 pesos en caso de aplicarse la multa de 30 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs. Invadir carriles confinados del transporte público: El valor máximo será de 4 mil 692 pesos en caso de aplicarse la multa de 40 UMAs; la sanción mínima se encuentra en 20 UMAs.

Estas son las multas de tránsito en CDMX que suben en febrero 2026 para que lo tomes en cuenta e intentes circular de forma segura en dicha ciudad.

