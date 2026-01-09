A partir del 1 de julio de 2026, las operaciones bancarias en efectivo de alto monto en México estarán sujetas a nuevos controles de seguridad. Así lo informó la Asociación de Bancos de México (ABM), al detallar una serie de disposiciones que deberán cumplir los clientes que realicen depósitos o retiros superiores a 140 mil pesos en sucursales.

Las medidas forman parte de un conjunto de acciones orientadas a reforzar la prevención de fraudes, robos y operaciones relacionadas con el lavado de dinero. De acuerdo con la ABM, estas disposiciones serán obligatorias en todas las instituciones bancarias que operan en el país, sin excepción.

Es importante precisar que los nuevos requisitos no se aplicarán a todas las transacciones, sino únicamente a ciertos movimientos específicos. Las disposiciones entrarán en vigor cuando el retiro o depósito en efectivo exceda los 140 mil pesos y la operación se realice directamente en ventanilla. En estos casos, la institución financiera deberá verificar la identidad del cliente antes de autorizar la transacción.

CANVA

Si la persona no cumple con los lineamientos establecidos o no presenta la documentación requerida, el banco estará legalmente imposibilitado para llevar a cabo la operación, según lo establecido por la asociación bancaria.

Cuáles serán los nuevos requisitos

CANVA

Entre los requisitos que las instituciones solicitarán se encuentran la presentación de una identificación oficial vigente, como credencial para votar o pasaporte, así como la confirmación de los datos del cliente. Además, cuando la infraestructura del banco lo permita, se podrán realizar validaciones biométricas, como la toma de huella dactilar o el reconocimiento facial.

La ABM explicó que la implementación de estos controles tiene varios objetivos centrales, entre ellos reducir la suplantación de identidad, disminuir los asaltos asociados a retiros de grandes cantidades, fortalecer el combate al lavado de dinero y armonizar las prácticas financieras del país con estándares internacionales de control y seguridad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

BB