Guerrero registró una disminución del 24% en los homicidios dolosos desde el inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia mañanera en Acapulco, Figueroa señaló que los delitos de alto impacto también mostraron una reducción del 18% en el estado, lo que coloca a 2025 como el año con los niveles más bajos de los últimos ocho años.

“La reducción entre 2024 y 2025 es del 24% en los homicidios, al pasar de 4.7 a 3.6 homicidios diarios en promedio”, precisó Figueroa. Añadió que, de manera mensual, se observa una disminución del 65% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, destacando que diciembre de 2025 registró el promedio de homicidios más bajo de los últimos años.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el SESNSP reportó que el promedio diario pasó de 11.89 en 2024 a 9.72 en 2025, con reducciones significativas en varias categorías: robo a negocio con violencia cayó 49.4%; robo a casa habitación con violencia, 45.8%; robo a transeúnte con violencia, 27.8%; extorsión, 20%; y robos con violencia, 17.8%. Otros delitos, como el robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, también registraron disminuciones de 14.9% y 2.6%, respectivamente.

Figueroa precisó que los delitos de feminicidio y secuestro se mantuvieron sin cambios, con un promedio diario de 0.6 y 0.01, respectivamente.

En Acapulco, la reducción de homicidios dolosos fue más pronunciada. Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, el promedio diario pasó de 2.32 a 0.68, lo que representa una caída del 71%. De manera anual, el descenso fue de 25%, al pasar de 1.76 a 1.32 homicidios diarios. Asimismo, los delitos de alto impacto en el municipio disminuyeron 28%, ubicándose en un promedio de cuatro diarios.

La Presidenta destacó que estos resultados son producto de la estrategia de seguridad de su Gobierno y el Gobierno del estado de Guerrero.

CT