A un año de su lanzamiento, la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), reporta que se han canjeado por dinero en efectivo y de forma anónima 9 mil 81 armas de fuego en todo el país.

En el informe mensual del gabinete de seguridad federal, presentado el pasado jueves, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, detalló que de las 9 mil 81 armas canjeadas, 5 mil 297 son cortas, 2 mil 642 largas y hubo mil 142 granadas.

La secretaria destacó, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que también se han entregado 15 cartuchos de dinamita y 553 mil 383 cartuchos. Añadió que en esta estrategia de canje de armas se trabaja de la mano con la Iglesia católica y con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Rodríguez informó, además, que junto con el canje de armas de fuego se han intercambiado 7 mil 749 juguetes bélicos por opciones didácticas.

El programa Sí al Desarme, Sí a la Paz arrancó el 10 de enero del año pasado y fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Basílica de Guadalupe, donde se destacó que los módulos de canje se ubicarían en los atrios de las iglesias, sin investigaciones previas, y que se entregaría un estímulo económico en efectivo.

