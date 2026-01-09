SAT va en contra de las personas que hacen esto con sus facturas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió sobre una práctica fiscal que puede generar grandes conflictos para el contribuyente, por lo que debe evitarse a toda cosa. ¿De qué se trata? Hablamos del préstamos una factura personal a alguien más.

Parece algo que parece irrelevante: prestar una factura electrónica a alguien cercano que te pide ese favor porque requiere recibir ese dinero. Aunque el monto sea bajo, es una práctica que te podría traer problemas serios ante el SAT, así que pon atención.

No te pierdas: SAT inmovilizará estos depósitos bancarios en 2026

En ocasiones, un familiar o un amigo cercano piden ese favor a "alguien que esté dado de alta en el SAT", incluso, ofrecen pagar los impuestos que ello genera y hasta dar una compensación extra ¿Pero qué tan beneficioso es para el titular de la factura?

De entrada, los impuestos correspondientes al pago deberás asumirlos tú, que eres el propietario de la factura que se expide. Subrayando que ya, de facto, es un acto ilegal y tiene efectos legales para ti .

Es decir, si emites una factura, tendrías que tener todos los mecanismos fiscales para demostrarle al SAT que ese ingreso es tuyo, además de pagar el IVA y el ISR correspondientes .

Ahora, para que sea válida, la transacción tendría que ser electrónica y no superar los 15 mil pesos, de lo contrario, la autoridad fiscal buscará la procedencia del dinero.

Te puede interesar: Así estará el clima en Guadalajara HOY viernes

Con la nueva versión digital de la factura, el pago del ingreso deberá contener quién lo hizo y cuándo, así como de dónde viene y por qué servicio. Si existe una incongruencia entre el régimen fiscal y el servicio prestado, será motivo de revisión . Por ejemplo, ¿Cómo un abogado podría emitir una factura por un concepto que especifica los servicios de mecánica para la reparación de un coche?

Lo que no debes olvidar es que para el SAT, cualquier discrepancia es motivo de revisión , por lo que podría solicitar la información de tus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información y comenzar una auditoría.

Lo más importante es que cada cuentahabiente busque asesoría contable para conocer cuál es su situación y no meterse en problemas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA