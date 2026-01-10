Sábado, 10 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 10 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

