Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 10 de enero anticipa que estará con lluvia moderada con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10