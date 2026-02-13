Doble Hoy No Circula: así aplica este viernes 13 de febrero en CDMX por contingencia ambiental

La calidad del aire en la Ciudad de México ha mejorado respecto al jueves; sin embargo, las restricciones de la Fase 1 de la contingencia ambiental por ozono, como el Doble Hoy No Circula, siguen vigentes y este día tienen prohibida la circulación:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 y terminación 1, 3, 5, 7, 9 o 0.

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, placas 9 y 0.

Vehículos sin holograma, con placas foráneas o pase turístico (misma restricción que holograma 2).

50 % de unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, terminación non.

Vehículos de carga, de las 6:00 a las 10:00 horas (salvo los inscritos en autorregulación).

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que entren en los supuestos anteriores, de las 10:00 a las 22:00 horas.

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

Ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono debido a los altos niveles de contaminación detectados en las estaciones de monitoreo Centro de Ciencias de la Atmósfera y Ajusco Medio.

A las 16:00 horas del jueves se registró una concentración de 155 ppb (partes por mil millones) de ozono en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera. Una hora más tarde, los indicadores llegaron a 156 ppb en Ajusco Medio. Para las 18:00 horas, seis estaciones presentaban concentraciones por arriba de la norma (90 ppb).

Por la mañana de este viernes se revisarán los indicadores y a las 10:00 horas se emitirá un comunicado para informar si la contingencia —y las restricciones como el Doble Hoy No Circula— se suspende, se mantiene o se escala a la Fase 2.

Los reportes meteorológicos prevén que continúen condiciones propicias para la acumulación de ozono y otros contaminantes, con poco viento, escasa humedad e intensa radiación solar. No obstante, la jornada comenzó con mejores registros.

En su reporte de las 6:00 horas, la CAMe informó que la calidad del aire era mala debido a la presencia de partículas PM₁₀ (menores a 10 micras), con nivel de riesgo alto para la población en general, especialmente para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, mayores de 60 años, menores de 12 y mujeres embarazadas.

La estación Villa de las Flores registraba los peores indicadores y mantenía la calidad del aire en nivel malo. Otras reportaban condiciones aceptables:

Gustavo A. Madero

Merced

Iztapalapa

Benito Juárez

Xochimilco

El resto indicaba una calidad buena:

Cuautitlán

Atizapán

Tlalnepantla

Los Laureles

La Presa

FES Acatlán

Nezahualcóyotl

Miguel Hidalgo

Hospital General de México

Tláhuac

Pedregal

Centro de Ciencias de la Atmósfera

Ajusco Medio

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, también aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula con la UMA 2026?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,346 y 3,519 pesos.

