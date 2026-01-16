Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicó en sus redes sociales la detención de un objetivo buscado por Estados Unidos y por la Interpol.

Se trata de Otmane Khalladi, fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico, blanqueo de capitales .

Detalles de la detención

Khalladi fue detenido este 16 de enero en Playa del Carmen en un operativo en conjunto entre la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Interpol, derivado del intercambio de información con el departamento de seguridad de Estados Unidos, el FBI.

Según García Harfuch, Otmane Khalladi ingresó a México tras utilizar una identidad falsa para evadir a las autoridades ; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado.

Detención de Otmane Khalladi. X / @OHarfuch

García Harfuch no dio detalles sobre el destino del ahora detenido en nuestro país ni de proceso correspondiente tras esta captura entre las corporaciones nacionales y las del país del norte.

Otra detención reciente

El pasado jueves, la SSPC dio a conocer la detención de Daniel Alfredo "N", el "Cubano", líder de una facción delictiva afín al Cártel de Sinaloa y también requerido por autoridades del FBI en Estados Unidos .

Se presume que el ahora capturado en Sinaloa por agentes de la Secretaría de Marina (Semar), FGR, Sedena, Guardia Nacional (GN) y de la SSPC coordinaba la distribución de droga sintética hacia el país del norte; además, fungía como operador financiero, encargado de realizar operaciones de lavado de dinero.

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre el arresto y detalló que el sujeto cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes.

