La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención de Daniel Alfredo "N", el "Cubano", líder de una facción delictiva afín al Cartel de Sinaloa y requerido por autoridades del FBI en Estados Unidos .

Se presume que el ahora capturado en Sinaloa por agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y de la SSPC coordinaba la distribución de droga sintética hacia el país del norte; además, fungía como operador financiero, encargado de realizar operaciones de lavado de dinero.

Detalles de la detención

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre el arresto y detalló que el sujeto cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Como resultado de labores de investigación e inteligencia, se cumplimentó la orden de aprehensión en Mazatlán, con fines de extradición contra el "Cubano" por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público y trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes.

El Cártel de Sinaloa catalogado como grupo terrorista

En el estado del norte de México, desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró el año pasado como un grupo terrorista, tras la detención en julio de 2024 de Ismael "Mayo" Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Joaquín "Chapo" Guzmán, lo entregara a Estados Unidos.

Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre "Los Chapitos" y "Los Mayos", ha causado más de mil 800 muertos en Sinaloa y más 2 mil 400 desapariciones forzadas.

Con información de EFE.

