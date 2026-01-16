INAPAM: ¿Es posible tramitar la credencial por internet en 2026?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público mexicano encargado de promover y garantizar el bienestar de las personas adultas mayores en el país.

Para cumplir con este objetivo, el instituto creó la tarjeta INAPAM, un documento de identificación oficial que permite a sus beneficiarios acceder a diversos apoyos, servicios, programas y descuentos en áreas clave, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Esta credencial se ha consolidado como uno de los apoyos más valorados a nivel nacional, ya que brinda acceso a productos y servicios básicos a precios preferenciales, lo que representa un alivio económico importante para este sector de la población.

De acuerdo con los lineamientos del INAPAM, cualquier persona de 60 años o más puede tramitar la tarjeta, sin necesidad de cumplir con requisitos adicionales , siempre y cuando presente la documentación solicitada.

¿Qué se necesita para tramitar la tarjeta INAPAM?

Además de tener 60 años cumplidos, es necesario presentar:

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizada.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio reciente (generalmente no mayor a tres meses).

Dos fotografías tamaño infantil, en algunos módulos.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM?

El trámite debe realizarse de manera presencial en un Módulo de Bienestar o Módulo del INAPAM cercano al domicilio del solicitante.

La ubicación de los módulos puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional.

¿Se puede tramitar la tarjeta INAPAM en línea?

Hasta el momento, el INAPAM no ha habilitado un sistema de registro en línea, por lo que el trámite continuará siendo exclusivamente presencial durante todo 2026.

El instituto advierte que cualquier sitio web o plataforma que ofrezca realizar el trámite en línea es falso, y compartir datos personales en estas páginas puede derivar en fraudes o robo de identidad. El Gobierno de México exhorta a la ciudadanía a denunciar este tipo de sitios.

A pesar de que el proceso es presencial, el trámite es sencillo, rápido y totalmente gratuito. Las personas pueden acudir acompañadas y, en la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día de la solicitud.

Para conocer todos los beneficios disponibles con la tarjeta INAPAM, se puede consultar el portal oficial en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

La tarjeta INAPAM continúa siendo un apoyo fundamental para las personas adultas mayores en México. Aunque en 2026 el trámite aún no puede realizarse en línea, su proceso presencial es ágil y accesible, por lo que acudir a un módulo oficial sigue siendo la vía más segura para obtener este beneficio y mejorar la calidad de vida en la etapa adulta.

