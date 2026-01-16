¿Cómo opera el Tren de Aragua en México? Harfuch responde

Este viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles acerca de cómo opera el grupo delictivo Tren de Aragua en México, esto tras la reciente detención de seis integrantes de la organización criminal transnacional con origen venezolano.

Harfuch detalla las operaciones del Tren de Aragua

El titular de la SSPC detalló que, en varios casos, los integrantes de la organización venezolana han sido detenidos en conjunto con grupos criminales locales, como en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se les ha vinculado con organizaciones como la Unión Tepito, lo que confirma —dijo— que su operación en México depende de alianzas con estructuras delictivas ya existentes .

Respecto al incremento en las detenciones, dijo que es resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales, particularmente con la Fiscalía General del Estado de México y las secretarías de seguridad locales. Indicó que algunas de las primeras detenciones realizadas al inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ya derivaron en sentencias .

"De las 11 entidades federativas donde más presencia hemos tenido y donde más detenciones ha habido, es en la zona centro. No tenemos una presencia [...] significativa ni alarmante", afirmó, aunque reconoció que los delitos en los que han estado involucrados son "muy lamentables", entre ellos explotación sexual, feminicidio y otros ilícitos de alto impacto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hablando durante la conferencia de prensa este viernes en el municipio de Ecatepec. EFE / Presidencia de México

Los detenidos del Tren de Aragua

García Harfuch reportó la detención de seis integrantes de Tren de Aragua en días recientes. Estas aprehensiones fueron realizadas en Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Entre los detenidos se encuentra Lesli Valeri "N" , identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres traficadas, además de fungir como enlace con un grupo delictivo local; y Bryan "N" , operador financiero de la organización y encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo.

Con información de SUN.

FF