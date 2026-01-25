Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 25 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

