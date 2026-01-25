Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

El clima en Cancún para este domingo 25 de enero informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Lunes 26 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Miércoles 28 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Viernes 30 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto