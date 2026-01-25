Domingo, 25 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 25 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este domingo 25 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 26 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 27 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Jueves 29 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 9

