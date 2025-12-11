Jueves, 11 de Diciembre 2025

Frente frío 20 congela parte de México y otro amenaza con aparecer

Para hoy, el frente frío núm. 20 se extenderá sobre el noreste de México, según el Servicio Meteorológico Nacional 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste del territorio nacional. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este jueves 11 de diciembre sobre el frente frío número 20 y su impacto en su país, así como uno nuevo que se aproxima al territorio nacional. Estos son los detalles: 

Para hoy, el frente frío núm. 20 se extenderá sobre el noreste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo (centro y sur)

Además, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 

Finalmente, persistirá ambiente frío a muy frío al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para el 12 de diciembre

El frente núm. 20 adquirirá característica de cálido dejando de afectar al país.

Pronóstico para el 13 de diciembre

Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 km/h en el noreste del país; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

 X / @conagua_clima
Con información del Servicio Meteorológico Nacional

