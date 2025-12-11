El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este jueves 11 de diciembre sobre el frente frío número 20 y su impacto en su país, así como uno nuevo que se aproxima al territorio nacional. Estos son los detalles:

Para hoy, el frente frío núm. 20 se extenderá sobre el noreste de México , ocasionará fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo (centro y sur).

Además, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Finalmente, persistirá ambiente frío a muy frío al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para el 12 de diciembre

El frente núm. 20 adquirirá característica de cálido dejando de afectar al país .

Pronóstico para el 13 de diciembre

Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste del territorio nacional , en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 km/h en el noreste del país; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

