El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este jueves 11 de diciembre sobre el frente frío número 20 y su impacto en su país, así como uno nuevo que se aproxima al territorio nacional. Estos son los detalles: Para hoy, el frente frío núm. 20 se extenderá sobre el noreste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo (centro y sur). Además, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Finalmente, persistirá ambiente frío a muy frío al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango.El frente núm. 20 adquirirá característica de cálido dejando de afectar al país.Se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el norte y noreste del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 km/h en el noreste del país; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.Con información del Servicio Meteorológico Nacional