Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran hoy y todos los lunes de noviembre 2025?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar del último bimestre de 2025 ya se dio a conocer y los depósitos se realizan, como es común, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Los pagos de este periodo corresponden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras, que se entregan de manera bimestral.

Quiénes cobran los lunes de noviembre el dinero de la Pensión Bienestar

A | Lunes 3 de noviembre

G | Lunes 10 de noviembre

S | Lunes 24 de noviembre

La Pensión Bienestar suspendería los pagos un lunes, ya que el día 17 de este mes es de descanso obligatorio. Desde hace algunos años, los días festivos se cambian a ese día si caen entre semana, y eso ocurrirá esta vez, pues la celebración del 20 de noviembre se recorre para unirse al fin de semana y ofrecer un megapuente a los mexicanos que no laboran esos dos días; eso incluye a los bancos.

El último lunes de pago de este mes será el 24 de noviembre y corresponde a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra S. Los otros son hoy, día 3, con pago para los apellidos con letra inicial A; y el próximo será el lunes 10, destinado a los apellidos con letra inicial G. Desde esas fechas, los recursos estarán disponibles en las tarjetas del Banco del Bienestar.

El último día de pago de este periodo será el jueves 27 de noviembre, aunque después de esa fecha todos los pensionados podrán cobrar su dinero si no lo han hecho antes.

Con el pago de hoy inician los depósitos del calendario de noviembre, por lo que habrá más pagos estos días y durante las próximas cuatro semanas.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en noviembre de 2025?

Desde enero de 2025, los programas gestionados por la Secretaría del Bienestar registraron un aumento en sus montos bimestrales y el actual corresponde al periodo noviembre-diciembre: la Pensión Mujeres Bienestar otorga este año 3 mil pesos cada dos meses; la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza los 6 mil 200 pesos bimestrales; y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 200 pesos bimestrales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF