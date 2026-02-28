El conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, detonado tras los bombardeos de Washington e Israel contra Teherán la madrugada del sábado 28 de febrero , ha encendido las alertas en los mercados internacionales, particularmente en el sector energético.

Más allá de la tensión geopolítica, una de las mayores inquietudes se centra en el posible cierre del Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por el que transita una parte sustancial del petróleo y del gas natural que se comercializa en el mundo , cuya eventual interrupción podría generar fuertes repercusiones en el mercado energético internacional y, por extensión, alcanzar a economías como la mexicana.

La escalada comenzó luego de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, cumpliera sus amenazas y ordenara ataques contra la capital iraní. En respuesta, Irán lanzó una ola de misiles contra Israel tras ser blanco de la llamada Operación Furia Épica, intensificando el conflicto en Medio Oriente.

¿Por qué es clave el Estrecho de Ormuz?

Tras los ataques, diversos buques petroleros han evitado navegar por el Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que conecta el Golfo Pérsico con el mar abierto. Aunque se ubica a más de 10 mil kilómetros de México , su relevancia es global: por esa vía marítima circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Si el tránsito por esta zona se interrumpe o se reduce significativamente, la oferta internacional de crudo podría verse afectada, lo que presionaría los precios al alza. En escenarios de alta tensión, los mercados suelen reaccionar de inmediato ante cualquier riesgo que comprometa el suministro energético.

¿Impactaría en el precio de la gasolina en México?

México es productor de petróleo, pero importa una parte importante de las gasolinas que consume. Esto significa que, si el precio internacional del crudo aumenta, eventualmente podría reflejarse en el costo de la Magna, la Premium y el diésel.

Sin embargo, el impacto no sería automático ni uniforme. Especialistas señalan que el efecto dependerá de la duración del conflicto y de si realmente se concreta un cierre del Estrecho de Ormuz. También influyen factores como el tipo de cambio, los costos logísticos y la política fiscal del Gobierno mexicano.

En un escenario de alza prolongada, el Gobierno podría optar por incrementar los estímulos fiscales a los combustibles para amortiguar el impacto en el bolsillo de los consumidores. No obstante, si la presión sobre los precios internacionales persiste, mantener subsidios elevados podría representar un costo significativo para las finanzas públicas.

¿Cómo han reaccionado los mercados?

Los antecedentes muestran que los mercados energéticos reaccionan con fuerza ante conflictos en la región. Durante la guerra de junio, el crudo Brent superó los 80 dólares por barril, su mayor alza en más de tres años, aunque posteriormente el repunte se moderó al confirmarse que no hubo daños graves en infraestructura estratégica.

Pese a los temores de sobreoferta que dominaron parte de 2025 —año que cerró con el crudo cerca de 18 por ciento por debajo de su nivel inicial—, los precios han subido alrededor de 19 por ciento en lo que va del año, impulsados en parte por el riesgo de ataques estadounidenses contra Irán.

Aunque los principales mercados permanecieron cerrados durante el fin de semana, un producto minorista operado por IG Group Ltd. mostró al West Texas Intermediate (WTI) cotizando hasta en 75.33 dólares por barril, un alza cercana al 12 por ciento respecto al cierre del viernes.

El posible cierre del Estrecho de Ormuz no implica automáticamente un aumento inmediato en la gasolina en México, pero sí representa un riesgo real si el conflicto se prolonga o se intensifica. La duración de la crisis y las decisiones de política económica serán determinantes para saber si la tensión en Medio Oriente termina impactando directamente en la cartera de los consumidores mexicanos.

