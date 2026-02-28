Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad

En Sinaloa, entidad golpeada por la violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la población no está sola y llamó a Estados Unidos a frenar la entrada de armas hacia México.

"Decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren (aceptar) que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México", sostuvo.

Durante su mensaje en el arranque de obra de un hospital del IMSS, la mandataria federal subrayó que, pese a la complejidad del panorama, su gobierno mantendrá el respaldo a la entidad con las Fuerzas Armadas y el gabinete federal .

"Vengo a decirles que no está solo Sinaloa, que su presidenta está aquí y que todo el gabinete de seguridad está con ustedes. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos salimos adelante. Por más complicados que sean los problemas, siempre salimos adelante por la grandeza de México y por la grandeza de su pueblo", expresó.

En ese contexto, Sheinbaum reiteró que la relación con Estados Unidos debe basarse en la corresponsabilidad y el respeto a la soberanía nacional.

La presidenta enfatizó que existen principios que no están sujetos a negociación.

"Tenemos muy claros nuestros principios, la soberanía no se negocia, México es un país libre, independiente y soberano, y aquí decidimos los mexicanos. En México quien manda es el pueblo", afirmó.

El pronunciamiento ocurre luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara que en Sinaloa se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, cifra que representa aproximadamente el 20% del total decomisado en el país; es decir, una de cada cinco armas incautadas a nivel nacional ha sido localizada en la entidad.

Al presentar el balance de las acciones federales, el funcionario detalló que entre el armamento asegurado se encuentran más de un millón de cartuchos útiles, ametralladoras, fusiles Barrett, lanzagranadas, granadas y más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados .

En ese sentido, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el respaldo que desde el gobierno federal se ha brindado a Sinaloa en materia de seguridad pública.

"Por ese apoyo particular presidenta, reciba un abrazo de los sinaloenses, porque en realidad, lo que queremos es la paz que todos anhelamos para seguir produciendo y seguir haciendo lo que sabemos hacer, producir alimentos", destacó.

En Culiacán se inició la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS que tendrá 395 camas; está a cargo de ingenieros militares.

Elementos del Ejército Mexicano desplegaron un amplio operativo de seguridad con motivo del evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , al establecer un perímetro de resguardo de aproximadamente dos kilómetros a la redonda.

Como parte del dispositivo, se observaron camiones tácticos conocidos Ocelot, el vehículo blindado ligero y multipropósito (4x4), unidades blindadas diseñadas para responder ante posibles ataques y reforzar la seguridad en zonas consideradas de riesgo. La presencia de este tipo de vehículos forma parte de los protocolos implementados por las fuerzas federales en actos oficiales realizados en entidades con contexto de violencia.

SV