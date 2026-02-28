Una célula integrada por seis miembros del Cártel Nueva Generación (CNG), fueron detenidos por el Ejército, Guardia Nacional (GN) y Policía Federal y Estatal, en el tramo carretero San Cristóbal-Chiapa, cuando circulaban a bordo de un vehículo.En un punto de inspección que mantenían los soldados y policías en el kilómetro 46 de la carretera de cuota, los seis hombres fueron arrestados con fusiles de asalto, cartuchos, droga y cargadores.Los detenidos fueron identificados como Víctor "N", Douglas "N", Alfredo "N", Germán "N", Alejando "N" y José "N", quienes dijeron pertenecer al CNG.Se les incautó tres fusiles AK-47, con sus respetivos cargadores y 63 cartuchos calibre 7.62 mm, un arma de fuego tipo revólver y seis cartuchos calibre .38 súper; y un arma de fuego con un cargador abastecido con siete cartuchos calibre .380.A los seis hombres se les incautó 31 bolsas de plástico con marihuana, 26 más con cocaína, 47 con cristal, seis teléfonos celulares y un vehículo tipo March de color vino, del que se desconoce las placas.Los soldados y elementos de la GN y Policía trasladaron a los detenidos, las armas, el vehículo y la droga ante el Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.SV