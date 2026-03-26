No solo Irán; estos países exigen ser parte del potencial acuerdo con EU

Este jueves, países árabes del golfo Pérsico exigieron ser parte de las negociaciones y acuerdos para el fin de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Así se expresó el secretario general de la alianza compuesta por los seis ricos países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, en una rueda de prensa en Riad, en la que instó también a la comunidad internacional a esforzarse para poner fin a los ataques iraníes contra sus vecinos árabes y levantar el bloqueo por la Guardia Revolucionaria iraní del estrecho de Ormuz.

"Insistimos en la necesidad de que los países del CCG participen en cualquier negociación o acuerdos para solucionar la crisis y garantizar que las agresiones iraníes no se repetirán en el futuro", dijo Al Budaiwi.

"Al mismo tiempo, decimos con claridad y con voz alta que cualquier iniciativa o plan para cambiar el mapa de Medio Oriente tras el fin de la crisis será inaceptable de forma categórica", añadió.

Su declaración se produce en medio de informaciones sobre los contactos entre Washington y Teherán para tratar de poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, en la que -según el responsable del CCG- "Irán lanzó más de 5 mil misiles y drones contra instalaciones civiles y de energía" de sus vecinos árabes, "el 85 % de todos los misiles que ha lanzado" en las últimas cuatro semanas.

¿Habrá acuerdo para el fin de la guerra? Esto dijo Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el 23 de marzo que existen "puntos importantes de acuerdo" tras mantener conversaciones "muy intensas" con Teherán, y anunció el aplazamiento durante cinco días de ataques contra infraestructuras energéticas iraníes para dar espacio al diálogo.

Al Budaiwi condenó una vez más los ataques de la Guardia Revolucionaria iraní contra instalaciones civiles y de energía de los países del CCG, así como el bloqueo del estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima para el flujo de una parte importante de las necesidades mundiales de petróleo y gas.

Advirtió una vez más que los ataques iraníes contra el CCG -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Baréin, Kuwait y Omán- "amenazan la estabilidad de los mercados mundiales de energía", por lo que pidió un "esfuerzo de todos" para poner fin al conflicto.

"La comunidad internacional tiene que adoptar una posición firme respecto a las agresiones contra los países del CCG y la navegación en las vías marítimas (...) habrá que enviar un mensaje internacional unificado a Irán para que ponga fin a sus ataques", recalcó.

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¿Qué países son parte del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)?

Arabia Saudita

Baréin

Catar

Emiratos Árabes Unidos

Kuwait

Omán

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