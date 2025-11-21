Ricardo Villanueva habla sobre la Plataforma Saberes MX en la mañanera

Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, apareció esta mañana en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hablar sobre la Plataforma Saberes MX.

A unos días de su lanzamiento, Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacaron la Plataforma Saberes MX.

En la conferencia mañanera de Sheinbaum Pardo de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Delgado resaltó esta plataforma para tomas cursos gratuitos en distintas materias, con certificación.

No te pierdas: Reportan detención de escoltas de Carlos Manzo

"Es un proyecto muy bueno", expresó la titular del Ejecutivo federal al destacar los mejores contenidos abiertos de las universidades públicas e instituciones.

El titular de la SEP destacó la plataforma en la era del conocimiento, digital y tecnología de la información: "Tienen un impacto significativo en la educación".

Indicó que el derecho a la educación ya no puede pensarse como hasta ahora, que termina cuando se sale de la escuela superior.

Te puede interesar: Así avanza el caso de acoso que sacude a Sheinbaum

"La educación superior debe transformarse", comentó Mario Delgado. Añadió que es un desafío a toda la arquitectura de la educación superior con formación integral, humanista, pensamiento crítico y responsabilidad ética.

Ricardo Villanueva habla sobre la plataforma

Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, aseguró que no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita .

Explicó que a partir de hoy se puede ingresar a la plataforma con la cuenta Llave MX y la persona usuaria tiene el control total de su ruta de aprendizaje con videos, infografías, ejercicios, evaluaciones, análisis de casos, foros y lecturas.

El primer curso con el que se lanza la plataforma mencionó el subsecretario de Educación, es: "SanaMente LibreMente, jóvenes por la paz y contra las adicciones".

La Mandataria federal añadió que Saberes MX va a seguir en crecimiento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA