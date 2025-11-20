Sheinbaum defiende la Cuarta Transformación en el desfile de la Revolución Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el desfile cívico militar conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución. En su discurso, reafirmó la fortaleza de la Cuarta Transformación, basada en la honestidad, los resultados y el amor al pueblo.

Sheinbaum Pardo envió un mensaje contundente a quienes promueven la violencia o la intervención extranjera, subrayando que México avanza por la senda de la honestidad, la paz, la democracia y la justicia , y destacó la importancia de la unidad nacional frente a discursos de odio y clasismo.

La mandataria enfatizó que "El que convoca a la violencia, se equivoca; el que alienta al odio, se equivoca; el que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca; el que convoca una intervención extranjera, se equivoca; el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca; el que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca; el que cree que la Transformación duerme, se equivoca; el que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca; el que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca”.

Su pronunciamiento refuerza la convicción de que el poder debe utilizarse para servir y no para someter, destacando que nada detiene al pueblo y al gobierno cuando actúan unidos.

La presidenta remarcó: “Mexicanas y mexicanos: Nuestra historia lo ha demostrado una y otra vez: Cuando caminamos juntos con los principios que nos han guiado, nada nos detiene. México avanza hoy, más que nunca, con un pueblo con dignidad y con memoria.

Durante el desfile cívico-militar, la presidenta resaltó la importancia de mantener la unidad y avanzar con principios firmes. CORTESÍA

México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia. ¡Que viva la Revolución Mexicana!”, exhortando a mantener la dignidad nacional. También indicó que un pueblo que conoce su historia no regresará a periodos de injusticia, rechazando discursos de violencia o imposición.

Sheinbaum afirmó que "Ya no hay imposiciones ni privilegios, hay Constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo, hoy las libertades no solo se otorgan desde arriba, se ejercen desde abajo, desde cada barrio, cada comunidad, desde cada voz que habla con dignidad, porque en México ya nadie es silenciado, ya nadie es perseguido por pensar distinto y eso es una conquista del pueblo de México”, enfatizando la expansión de las libertades ciudadanas.

Aniversario de la Revolución y el contexto político actual

La Presidenta Sheinbaum Pardo evocó las luchas de Francisco I. Madero y los hermanos Flores Magón contra el régimen de Porfirio Díaz, marcado por la explotación, el racismo y la supresión de libertades. Asimismo, instó a recordar el periodo neoliberal.

La Mandataria señaló: "Quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora: al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta. Tampoco hay que olvidar el periodo previo al de la actual Transformación: 36 años de regresiones, pobreza, desigualdad, corrupción y privilegios; el periodo neoliberal”, subrayando la importancia de la memoria histórica para evitar repetir errores.

Puntualizó que las transformaciones de México (Independencia, Reforma, Revolución) fueron armadas, mientras que la Cuarta Transformación, iniciada en 2018 , es pacífica y busca reivindicar la justicia, libertad, democracia y prosperidad compartida.

La conmemoración del aniversario revolucionario sirvió para reiterar que la unión nacional es clave ante discursos que buscan dividir. CORTESÍA

Sheinbaum afirmó: “¡México no volverá a caminar hacia atrás! La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, reiterando el compromiso con el avance del país y el bienestar social.

El evento protocolario incluyó el izamiento de la bandera monumental y la revista a las tropas, con la presencia del general Ricardo Trevilla Trejo , secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

La conmemoración también presentó una declamación por cadetes del Heroico Colegio Militar y una escenificación de la Revolución Mexicana por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

El general Ricardo Trevilla Trejo reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la patria y el pueblo, destacando la Revolución Mexicana como pilar de la identidad nacional. El general Juan José Gómez Ruiz rindió el parte de novedades, reportando la participación de diversos contingentes y que el desfile concluyó "Sin novedad".

