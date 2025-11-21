La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha informado que desde el 16 de noviembre de 2024 y hasta la fecha se han emitido un millón 390 mil 606 licencias de conducir permanentes. Si aún estás pensando en tramitar tu licencia permanente, te tenemos buenas noticias, pues el gobierno capitalino informó que el trámite estará disponible durante todo el 2026. En esta nota encontrarás la lista de módulos fijos, móviles y ubicaciones en alcaldías de la CDMX donde puedes completar tu trámite de manejo.Estos módulos se encuentran disponibles de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 17:00 horas. Los sábados solo laboran de 09:00 a 13:00 horas. Módulos fijosMódulos móvilesLos módulos en alcaldías solo operan de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas y con cita previa, aquí no se realizan trámites de otra entidad federativa. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO