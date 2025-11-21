Viernes, 21 de Noviembre 2025

Licencia permanente CDMX: lista de módulos Semovi

Conoce aquí todos los módulos disponibles del Semovi en la ciudad capitalina

Por: SUN .

En esta nota encontrarás la lista de módulos fijos, móviles y ubicaciones en alcaldías de la CDMX donde puedes completar el trámite de la licencia permanente. SUN/ARCHIVO

La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha informado que desde el 16 de noviembre de 2024 y hasta la fecha se han emitido un millón 390 mil 606 licencias de conducir permanentes. Si aún estás pensando en tramitar tu licencia permanente, te tenemos buenas noticias, pues el gobierno capitalino informó que el trámite estará disponible durante todo el 2026. En esta nota encontrarás la lista de módulos fijos, móviles y ubicaciones en alcaldías de la CDMX donde puedes completar tu trámite de manejo.

Módulos  fijos y móviles de la Secretaría de Movilidad

Estos módulos se encuentran disponibles de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 17:00 horas. Los sábados solo laboran de 09:00 a 13:00 horas. 

Módulos fijos

  • Módulo Central Insurgentes – Cuauhtémoc
    Av. Insurgentes Sur #263, planta baja
    Col. Roma Norte, C.P. 06700
  • Módulo División del Norte – Benito Juárez
    Av. Municipio Libre #314
    Col. Emperadores, C.P. 03320
  • Módulo Galerías Plaza de las Estrellas (Control Vehicular) – Miguel Hidalgo
    Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er piso
    Col. Verónica Anzures, C.P. 11300

Módulos móviles

  • Módulo Móvil 1 – Benito Juárez
    Av. Universidad #936
    Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310
    Estacionamiento de Walmart Universidad
  • Módulo Móvil 2 – Cuauhtémoc
    Calz. Chabacano #43
    Col. Asturias, C.P. 06890
    Estacionamiento de Mega Soriana Asturias
  • Módulo Móvil 5 – Azcapotzalco
    Av. Nextengo #78
    Col. Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770
    Estacionamiento de Walmart Azcapotzalco
  • Módulo Móvil 11 – Gustavo A. Madero
    El Zarco, Av. 510 #1
    Col. Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940
    Estacionamiento de Transportes Eléctricos
  • Módulo Móvil 14 – Iztapalapa
    Calz. La Viga #1381
    Col. El Retoño, C.P. 09440
    Estacionamiento de Mega Soriana La Viga
  • Módulo Móvil 18 – Tláhuac
    Calz. de Tláhuac #5662
    Col. San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266
    Estacionamiento de Walmart Tláhuac
  • Módulo Móvil 20 – Tlalpan
    Calz. Acoxpa #436
    Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14340
    Estacionamiento de Walmart Acoxpa
  • Módulo Móvil 29 – Cuauhtémoc
    Jesús García #50
    Col. Buenavista, C.P. 06350
    Estacionamiento de la Alcaldía Cuauhtémoc

Módulos en otras alcaldías

Los módulos en alcaldías solo operan de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas y con cita previa, aquí no se realizan trámites de otra entidad federativa.  

  • Coyoacán
    Av. Río Churubusco s/n, esq. Prol. Xicoténcatl
    Col. San Diego Churubusco, C.P. 04120
  • Cuajimalpa – Centro Comercial Santa Fe
    Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003
    Col. Lomas de Santa Fe, estacionamiento nivel 1
  • Cuajimalpa – Edificio Vicente Guerrero
    Av. Juárez esq. Av. México s/n, planta baja
    Col. Cuajimalpa, C.P. 05000
  • Gustavo A. Madero
    5 de Febrero s/n
    Col. Aragón La Villa, C.P. 07500
  • Iztacalco – Control Vehicular y Licencias
    Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B
    Col. Ramos Millán, C.P. 08000
  • La Magdalena Contreras
    Av. Luis Cabrera #1
    Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200
  • Tláhuac
    Cuauhtémoc s/n
    Col. San Miguel, C.P. 13070
  • Iztapalapa
    Cuauhtémoc #6
    Col. San Pablo, C.P. 09000
  • Xochimilco
    Av. 20 de Noviembre #6
    Col. San Marcos, C.P. 16050

AO
 

Temas

