La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha informado que desde el 16 de noviembre de 2024 y hasta la fecha se han emitido un millón 390 mil 606 licencias de conducir permanentes. Si aún estás pensando en tramitar tu licencia permanente, te tenemos buenas noticias, pues el gobierno capitalino informó que el trámite estará disponible durante todo el 2026. En esta nota encontrarás la lista de módulos fijos, móviles y ubicaciones en alcaldías de la CDMX donde puedes completar tu trámite de manejo.

Módulos fijos y móviles de la Secretaría de Movilidad

Estos módulos se encuentran disponibles de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 17:00 horas. Los sábados solo laboran de 09:00 a 13:00 horas.

Módulos fijos

Módulo Central Insurgentes – Cuauhtémoc

Av. Insurgentes Sur #263, planta baja

Col. Roma Norte, C.P. 06700

Módulo División del Norte – Benito Juárez

Av. Municipio Libre #314

Col. Emperadores, C.P. 03320

Av. Municipio Libre #314

Col. Emperadores, C.P. 03320

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas (Control Vehicular) – Miguel Hidalgo

Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er piso

Col. Verónica Anzures, C.P. 11300

Cto. Int. Melchor Ocampo #193, local J24, 1er piso

Col. Verónica Anzures, C.P. 11300

Módulos móviles

Módulo Móvil 1 – Benito Juárez

Av. Universidad #936

Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310

Estacionamiento de Walmart Universidad

Módulo Móvil 2 – Cuauhtémoc

Calz. Chabacano #43

Col. Asturias, C.P. 06890

Estacionamiento de Mega Soriana Asturias

Calz. Chabacano #43

Col. Asturias, C.P. 06890

Estacionamiento de Mega Soriana Asturias

Calz. Chabacano #43 Col. Asturias, C.P. 06890 Módulo Móvil 5 – Azcapotzalco

Av. Nextengo #78

Col. Santa Cruz Acayucan, C.P. 02770

Estacionamiento de Walmart Azcapotzalco

Módulo Móvil 11 – Gustavo A. Madero

El Zarco, Av. 510 #1

Col. Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940

Estacionamiento de Transportes Eléctricos

El Zarco, Av. 510 #1

Col. Pueblo de San Juan de Aragón, C.P. 07940

Estacionamiento de Transportes Eléctricos

Módulo Móvil 14 – Iztapalapa

Calz. La Viga #1381

Col. El Retoño, C.P. 09440

Estacionamiento de Mega Soriana La Viga

Calz. La Viga #1381

Col. El Retoño, C.P. 09440

Estacionamiento de Mega Soriana La Viga

Calz. La Viga #1381 Col. El Retoño, C.P. 09440 Módulo Móvil 18 – Tláhuac

Calz. de Tláhuac #5662

Col. San Lorenzo Tezonco, C.P. 13266

Estacionamiento de Walmart Tláhuac

Módulo Móvil 20 – Tlalpan

Calz. Acoxpa #436

Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14340

Estacionamiento de Walmart Acoxpa

Calz. Acoxpa #436

Col. Ex Hacienda Coapa, C.P. 14340

Estacionamiento de Walmart Acoxpa

Módulo Móvil 29 – Cuauhtémoc

Jesús García #50

Col. Buenavista, C.P. 06350

Estacionamiento de la Alcaldía Cuauhtémoc

Jesús García #50

Col. Buenavista, C.P. 06350

Estacionamiento de la Alcaldía Cuauhtémoc

Módulos en otras alcaldías

Los módulos en alcaldías solo operan de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 16:00 horas y con cita previa, aquí no se realizan trámites de otra entidad federativa.

Coyoacán

Av. Río Churubusco s/n, esq. Prol. Xicoténcatl

Col. San Diego Churubusco, C.P. 04120

Cuajimalpa – Centro Comercial Santa Fe

Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003

Col. Lomas de Santa Fe, estacionamiento nivel 1

Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003

Col. Lomas de Santa Fe, estacionamiento nivel 1

Cuajimalpa – Edificio Vicente Guerrero

Av. Juárez esq. Av. México s/n, planta baja

Col. Cuajimalpa, C.P. 05000

Av. Juárez esq. Av. México s/n, planta baja

Col. Cuajimalpa, C.P. 05000

Gustavo A. Madero

5 de Febrero s/n

Col. Aragón La Villa, C.P. 07500

5 de Febrero s/n

Col. Aragón La Villa, C.P. 07500

Iztacalco – Control Vehicular y Licencias

Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B

Col. Ramos Millán, C.P. 08000

Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B

Col. Ramos Millán, C.P. 08000

La Magdalena Contreras

Av. Luis Cabrera #1

Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200

Av. Luis Cabrera #1

Col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200

Tláhuac

Cuauhtémoc s/n

Col. San Miguel, C.P. 13070

Cuauhtémoc s/n

Col. San Miguel, C.P. 13070

Iztapalapa

Cuauhtémoc #6

Col. San Pablo, C.P. 09000

Cuauhtémoc #6

Col. San Pablo, C.P. 09000

Xochimilco

Av. 20 de Noviembre #6

Col. San Marcos, C.P. 16050

Av. 20 de Noviembre #6

Col. San Marcos, C.P. 16050

