Aseguran más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, llevaron a cabo un importante aseguramiento marítimo frente a las costas de Oaxaca, donde decomisaron más de dos toneladas de presunta droga.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la operación se realizó a 103 millas náuticas (aproximadamente 190.7 kilómetros) de la Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz. Durante el despliegue, l as autoridades localizaron 78 bultos envueltos en bolsas negras que contenían 2 mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso total de 2.154 toneladas.

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Tras el aseguramiento, la sustancia fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que ya integra la carpeta de investigación para determinar su situación legal.

Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.



Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026

El decomiso representa una afectación económica cercana a los 4.3 millones de pesos para la delincuencia organizada

De acuerdo con estimaciones oficiales, este decomiso representa una afectación económica cercana a los 4.3 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de impedir que millones de dosis lleguen al mercado ilegal.

La Semar destacó que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza en aguas nacionales, con el objetivo de combatir actividades ilícitas y reforzar el Estado de derecho en las zonas marinas del país.

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