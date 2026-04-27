El programa Hoy No Circula opera en la Ciudad de México y en varios municipios conurbados del Estado de México como una estrategia para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, se aplicarán las restricciones vehiculares correspondientes conforme a los lineamientos establecidos por el programa.

La disposición regula el tránsito de automóviles con base en el color del engomado, el último dígito de la placa y el tipo de holograma asignado, por lo que es importante que los conductores identifiquen con precisión qué día deben suspender la circulación para evitar sanciones.

El horario de aplicación se mantiene sin cambios y seguirá vigente de las 05:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan del 27 de abril al 26 de mayo de 2026 en la CDMX?

Durante esta semana, el calendario del programa Hoy No Circula queda de la siguiente manera:

Hoy No Circula lunes 27 de abril de 2026

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula martes 28 de abril de 2026

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula miércoles 29 de abril de 2026

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula jueves 30 de abril

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula viernes 1 de mayo de 2026

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula sábado 2 de mayo de 2026

Vehículos con holograma 1 con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2 y foráneos no circulan todos los sábados

Hoy No Circula domingo 3 de mayo: libre circulación

Los domingos no se aplica el programa Hoy No Circula, por lo que todos los vehículos pueden circular libremente.

ESPECIAL / sedema.cdmx.gob.mx

**Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o no

¿Dónde aplica el Hoy No Circula 2026?

El programa se aplica en:

En las 16 alcaldías de la Ciudad de México

En 18 de los 125 municipios del Estado de México, principalmente los que forman parte de la zona metropolitana del Valle de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, entre otros municipios conurbados.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Algunos vehículos están exentos de las restricciones, entre ellos:

Vehículos con holograma 00 y 0

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Unidades de emergencia y seguridad pública

Vehículos de servicios urbanos

Transporte escolar o de carga con autorización

Autos con pase turístico vigente

Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico

Temporada de ozono 2026 y posible Doble Hoy No Circula

Entre el 15 de febrero y el 30 de junio se desarrolla la temporada de ozono, periodo en el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar contingencias ambientales.

Cuando esto ocurre, se aplica el Doble Hoy No Circula, lo que significa que dos engomados dejan de circular por día en lugar de uno.

Para conocer si existe una contingencia activa, se puede consultar el estado de la calidad del aire en el sitio oficial: aire.cdmx.gob.mx.

¿Cuánto se paga de multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México no es un descuido menor. Los conductores saben que quienes ignoran esta restricción se exponen a sanciones que van de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 equivale a multas aproximadas de entre 2 mil 250 y 3 mil 500 pesos.

La aplicación de estas penalizaciones corre a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semovi). A esto se suma una consecuencia frecuente: el envío del vehículo al corralón, lo que implica pagar costos extra por arrastre y días de resguardo.

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