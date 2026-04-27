El programa Hoy No Circula opera en la Ciudad de México y en varios municipios conurbados del Estado de México como una estrategia para contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, se aplicarán las restricciones vehiculares correspondientes conforme a los lineamientos establecidos por el programa.La disposición regula el tránsito de automóviles con base en el color del engomado, el último dígito de la placa y el tipo de holograma asignado, por lo que es importante que los conductores identifiquen con precisión qué día deben suspender la circulación para evitar sanciones.El horario de aplicación se mantiene sin cambios y seguirá vigente de las 05:00 a las 22:00 horas.Durante esta semana, el calendario del programa Hoy No Circula queda de la siguiente manera:**Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o noEl programa se aplica en:Entre el 15 de febrero y el 30 de junio se desarrolla la temporada de ozono, periodo en el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar contingencias ambientales.Cuando esto ocurre, se aplica el Doble Hoy No Circula, lo que significa que dos engomados dejan de circular por día en lugar de uno.Para conocer si existe una contingencia activa, se puede consultar el estado de la calidad del aire en el sitio oficial: aire.cdmx.gob.mx.Incumplir con el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México no es un descuido menor. Los conductores saben que quienes ignoran esta restricción se exponen a sanciones que van de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 equivale a multas aproximadas de entre 2 mil 250 y 3 mil 500 pesos.La aplicación de estas penalizaciones corre a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semovi). A esto se suma una consecuencia frecuente: el envío del vehículo al corralón, lo que implica pagar costos extra por arrastre y días de resguardo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF