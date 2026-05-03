Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 5 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla