Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 5 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

