Domingo, 03 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 5 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
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