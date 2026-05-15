El tiempo se agota para los usuarios de telefonía móvil en México, quienes enfrentan un nuevo mandato de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Las autoridades exigen vincular la Clave Única de Registro de Población (CURP) con cada número celular activo en el país para combatir la extorsión y el secuestro.

Sin embargo, la prisa por cumplir la norma destapó un problema grave: delincuentes y terceros registran líneas a nombre de ciudadanos inocentes sin su consentimiento. Esta situación ocurre ahora mismo en todo el territorio nacional y obliga a los usuarios a revisar sus datos de inmediato. Si ignoras este trámite, las operadoras cortarán tu señal el próximo 1 de julio de 2026, dejándote únicamente con acceso a llamadas de emergencia.

El enlace oficial: Cómo verificar tu registro paso a paso

Para evitar sorpresas y confirmar que nadie usa tu identidad, la CRT habilitó una plataforma digital gratuita y segura. Debes ingresar al portal oficial de consulta de las compañías telefónicas y seleccionar tu proveedor, ya sea Telcel, AT&T, Movistar o cualquier operador virtual.

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Luego, el sistema te pide capturar los 18 caracteres de tu CURP y resolver un filtro de seguridad; inmediatamente, la página despliega una lista cifrada con los números que las empresas vinculan a tu nombre.

Si detectas una línea desconocida, debes contactar a la empresa de telecomunicaciones correspondiente y exigir la baja inmediata del servicio para deslindarte de cualquier actividad ilícita.

La fecha límite: Qué pasa si no registras tu celular con la CURP

Las autoridades marcan el 30 de junio de 2026 como el último día para completar la vinculación de tu línea. A partir del 1 de julio, las compañías telefónicas aplicarán una suspensión automática a todos los chips físicos y eSIM que carezcan de registro.

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Perderás el acceso a tus datos móviles, no podrás enviar mensajes de texto y las llamadas entrantes rebotarán. Recuperar tu número exigirá un proceso presencial tedioso en los centros de atención a clientes.

Además, las autoridades advierten que comprar un chip extranjero no sirve como atajo, pues las redes nacionales detectan el roaming permanente y bloquean el acceso para quienes intentan evadir la normativa mexicana.

La verdadera razón detrás del registro obligatorio

El gobierno impulsa esta medida hoy porque los grupos criminales utilizan miles de chips prepago anónimos para coordinar extorsiones desde las cárceles. Este esfuerzo tiene raíces en el fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) de 2021, el cual fracasó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional por exigir datos biométricos.

A diferencia de aquel intento, el sistema actual de la CRT solo requiere la CURP, un dato alfanumérico que identifica a los residentes en México, eliminando la recolección de huellas dactilares o escaneos faciales. Este cambio legal permite a las autoridades rastrear al titular de una línea sin violar la privacidad biométrica, equilibrando la seguridad pública con los derechos digitales de los ciudadanos.

JM