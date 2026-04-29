La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió dos carpetas de investigación para esclarecer la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas en Chihuahua, así como para deslindar responsabilidades tras el fallecimiento de estos elementos.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos, la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Chihuahua será la encargada de conducir las indagatorias, al considerar que podrían existir implicaciones en materia de seguridad nacional.

En un comunicado, la FGR detalló que la primera investigación se inició a partir de la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la cual había comenzado una indagatoria meses atrás sin conocimiento previo de la autoridad federal.

Esta carpeta se relaciona con el hallazgo de una instalación utilizada para la elaboración de narcóticos sintéticos, localizada en un área abierta entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La segunda investigación fue abierta por noticia criminal, luego de declaraciones realizadas el pasado 19 de abril por el exfiscal César Jáuregui, así como por información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal de Chihuahua.

Por sus características, esta indagatoria será atendida por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fecor, debido a su relevancia y a la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.

La FGR señaló que la Fiscalía estatal ya remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que actualmente se analizan las actuaciones realizadas para su integración en las investigaciones federales.

La dependencia indicó que los avances y resultados se darán a conocer de manera oportuna, conforme lo permitan las etapas del proceso y el respeto al debido proceso.

El Universal

Morena se pronuncia sobre cargos a ex fiscal

Senadores de Morena advirtieron que, de comprobarse omisiones en la notificación al Gobierno federal sobre la participación de agentes de Estados Unidos en operativos en Chihuahua, funcionarios estatales, incluido el ex fiscal César Jáuregui, podrían enfrentar cargos por traición a la patria.

Enrique Inzunza señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación rigurosa y, en su caso, proceder conforme a derecho. Por su parte, Ignacio Mier indicó que la renuncia del ex fiscal podría interpretarse como reconocimiento de responsabilidad, lo que deberá ser determinado por la autoridad.

Gobernadora no asistió a la comparecencia

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no acudió a la comparecencia programada en el Senado para abordar el caso de agentes de Estados Unidos que participaron en un operativo en la entidad. Tras su ausencia, el Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo a la mandataria estatal.

Mediante un comunicado, la dirigencia del PAN reconoció la decisión de la Gobernadora y señaló que la prioridad debe centrarse en el esclarecimiento de los hechos. Indicó que Campos optó por privilegiar el envío de información a las autoridades correspondientes antes de acudir a otras instancias.

El partido también destacó la creación de una unidad especializada para investigar los hechos relacionados con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos, la cual ya se encuentra en operación y en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Además, el PAN sostuvo que la mandataria mantiene su compromiso de combatir a las organizaciones criminales en la Entidad.

En el mismo posicionamiento, el partido cuestionó la postura de Morena frente al caso y afirmó que existen críticas hacia gobiernos que, aseguró, sí enfrentan al crimen.

El Universal

CT