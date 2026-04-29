El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece una excelente alternativa de financiamiento para sus beneficiarios. Si eres pensionado y necesitas liquidez inmediata para resolver un imprevisto, puedes solicitar un préstamo a cuenta de tu pensión de forma completamente segura, regulada y sin intermediarios.

Esta opción crediticia está diseñada específicamente para proteger tu economía sin que caigas en deudas impagables. A través de este programa oficial, los adultos mayores pueden acceder a créditos con diversas entidades financieras que mantienen un convenio vigente y estrictamente supervisado por la institución de salud.

¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos principales?

Este beneficio económico está dirigido exclusivamente a todas aquellas personas que se pensionaron bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS 1973) . Además, es un requisito indispensable contar con capacidad de crédito tras una evaluación financiera realizada por la institución bancaria elegida.

Para garantizar tu bienestar y el de tu familia, la normativa del instituto establece que el descuento mensual del préstamo jamás excederá el 30% del monto total de tu pensión . Esta medida preventiva evita que comprometas tus gastos básicos de alimentación, vivienda y salud.

Asimismo, tu ingreso mensual no podrá reducirse a una cantidad inferior al promedio de las pensiones garantizadas por el gobierno. Este límite legal se calcula con base en un salario mínimo y 60 años de edad, tal como lo estipula el artículo 170 de la ley vigente.

Monto, plazos y entrega de los recursos económicos

El monto exacto del préstamo dependerá directamente de tu capacidad de pago individual, pero el plazo para liquidar la deuda tiene un límite estricto: no deberá exceder los 60 meses (cinco años) . Esta restricción te permite planificar tus finanzas personales a mediano plazo sin presiones excesivas.

Al formalizar el trámite, la Entidad Financiera que elijas tiene la obligación de entregarte un contrato claro y la Carta de Libranza. Este documento es de vital importancia, ya que detalla el importe exacto, el descuento mensual, el plazo acordado y el Costo Anual Total (CAT).

Una vez que el crédito ha sido aprobado, la cantidad solicitada deberá depositarse directamente en la misma cuenta bancaria donde recibes tu pensión mes a mes. Este depósito tiene que reflejarse de manera íntegra en un plazo no mayor a cinco días en horario bancario.

Tips rápidos y consideraciones finales para tu seguridad

Cero comisiones ocultas: Ninguna institución participante tiene permitido cobrarte penalizaciones o comisiones extra por realizar pagos anticipados o liquidar tu deuda antes de tiempo. Si algún ejecutivo te exige un pago previo para liberar el crédito, denúncialo inmediatamente ante las autoridades correspondientes.

Cuidado con los cambios de cuenta: Si recientemente modificaste tu Cuenta CLABE o cambiaste de banco para recibir tu pensión ante el IMSS, la plataforma bloqueará la opción y deberás esperar un periodo de al menos tres meses para poder solicitar este tipo de crédito.

¿Cómo iniciar el trámite hoy mismo? El proceso es digital, rápido y totalmente gratuito. Solo necesitas ingresar al portal oficial www.imss.gob.mx/pensiones y buscar la sección del programa Tu Préstamo Fácil y Seguro para conocer todas las opciones disponibles en el mercado financiero actual.

Recuerda que tú tienes el control total de la decisión final. Antes de firmar cualquier documento físico o registrar tu huella digital, compara detenidamente las tasas de interés, el CAT y las condiciones específicas que te ofrece cada banco o financiera participante en el convenio.

Informarte adecuadamente te permitirá aprovechar este derecho laboral sin poner en riesgo tu tranquilidad financiera durante el retiro. Mantente alerta, usa siempre los canales oficiales del IMSS y evita a los falsos gestores o intermediarios que prometan agilizar el trámite a cambio de dinero.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del IMSS

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