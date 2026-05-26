La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que asumirá las funciones de la Secretaría de Organización después de la salida de Andrés Manuel López Beltrán de este cargo. En tanto, somete al Consejo Nacional su nueva propuesta.

"La presidenta de Morena ya tiene su propuesta para que se ponga a consulta en el Comité Nacional, pero, además, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se va a dedicar a la organización, al territorio. Aquí el que más quiera nuestro movimiento y quiera trabajar por la transformación, tendrá que hacerlo en el territorio. Y yo pondré el ejemplo".

"Además, a mí me encanta el territorio, estar cerca de la gente, es lo que yo sé hacer, lo que yo conozco. Así que entre todos lo vamos a hacer, pero vamos a proponer a un compañero que ya está en el Comité Ejecutivo Nacional, como encargado, en lo que vamos al Consejo Nacional en sesión próxima", anunció Montiel Reyes.

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Ariadna Montiel destaca resultados de "Andy" López en la Secretaría de Organización de Morena

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena también agradeció al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador su trabajo al frente de la Secretaría de Organización, donde destacó las metas de afiliación.

"Le agradecemos mucho todo su trabajo en este tiempo, casi año y medio. Hizo una labor muy importante. Bajo su responsabilidad estuvo la afiliación de más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que se han sumado a Morena, sumando ya un padrón que supera los 12 millones de afiliados".

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"Nuestra tarea era siempre afiliar, desde el 2010 que nacimos como una asociación civil. No es una tarea sencilla y Andrés lo pudo hacer en poco más de un año. Así que nuestro reconocimiento, le deseamos mucha suerte y que la tarea que ha decidido emprender sus proyectos tenga suerte y le deseamos siempre lo mejor. Y agradecidos con Andrés", dijo.

¿Cómo fue el paso de "Andy" López por la Secretaría de Organización de Morena?

Andrés Manuel López Beltrán, conocido en el ámbito político como "Andy", asumió la Secretaría de Organización de Morena en octubre de 2024. Durante su gestión de aproximadamente un año y siete meses, se encargó de estructurar las bases territoriales del partido y liderar una masiva campaña de afiliación a nivel nacional. Su rol fue fundamental para consolidar la presencia del partido de cara a los próximos procesos electorales.

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El 25 de mayo de 2026, López Beltrán presentó formalmente su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional mediante una carta dirigida a la dirigencia del partido. En su misiva, explicó que su separación del cargo responde a su intención de contender por una diputación federal por el Distrito VI del estado de Tabasco, el cual comprende municipios estratégicos como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Esta decisión marca su transición de operador político interno a aspirante a un cargo de elección popular, regresando a su estado natal para participar en los comicios intermedios de 2027. Su salida obligó a una reestructuración inmediata en la cúpula de Morena, motivando a la actual presidenta del partido a asumir temporalmente sus responsabilidades.

JM