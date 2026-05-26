Martes, 26 de Mayo 2026

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Aprueban ley que prohíbe la apología del delito en espectáculos y escuelas

Con esta ley no se busca censurar, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz

Por: SUN .

La preocupación de las autoridades capitalinas coincide con el crecimiento desmedido que ha tenido la música regional mexicana con apología del delito en las plataformas digitales, teniendo un incremento del 250% en cuanto al consumo de este tipo de canciones. SUN/ARCHIVO

La preocupación de las autoridades capitalinas coincide con el crecimiento desmedido que ha tenido la música regional mexicana con apología del delito en las plataformas digitales, teniendo un incremento del 250% en cuanto al consumo de este tipo de canciones. SUN/ARCHIVO

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en el pleno una reforma para prohibir la apología del delito en espectáculos públicos. Las y los legisladores respaldaron por unanimidad modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos capitalina, con el fin de que los responsables de los recintos eviten cualquier manifestación que promueva o glorifique actividades delictivas durante los eventos.

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Del mismo modo, se avalaron cambios a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que en los planteles educativos no se difundan, promuevan, ejecuten, transmitan ni publiquen contenidos que hagan apología del delito o fomenten conductas contrarias al orden jurídico y a la cultura de paz.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Elizabeth Mateos dejó claro que no buscan la censura, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz.
"El sentido del presente dictamen es desincentivar la apología del delito y contribuir a la protección integral de nuestras niñas, niños y adolescentes", aseveró.

Al respecto, la diputada del PAN Laura Álvarez subrayó que el objetivo de esta propuesta es prohibir la difusión de contenidos que hicieran apología del delito, particularmente del uso de narcocorridos y expresiones vinculadas con la narcocultura en eventos pensados para menores de edad.

"La violencia que vive el país solo puede superarse si todos nos comprometemos claramente a combatir la narcocultura, a combatir la idea de que la vida de los criminales es lujosa y envidiable. Como autoridades, es inaceptable que, en espectáculos infantiles, lejos de exponerlos a entornos de paz, promovamos la cultura de la violencia. Los narcocorridos son narrativas que glorifican la violencia, que convierten al crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelos de éxito, poder y reconocimiento social", alertó.

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En este sentido, precisó que existe la libertad de expresión, pero también debe existir una responsabilidad pública elemental de no convertir la violencia y el crimen organizado en referentes aspiracionales para las y los jóvenes.

"Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en etapas particularmente sensibles para la formación de valores, identidad y referentes sociales. La exposición reiterada a mensajes que glorifican la ilegalidad y la violencia tiene consecuencias en la manera en que se construyen percepciones sobre el poder, el éxito y la convivencia social. Este dictamen pone en el centro el interés superior de la niñez", aseguró.

El dictamen fue votado por unanimidad y turnado a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial.

KR

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