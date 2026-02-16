Anuncia Volaris 12 nuevas rutas aéreas en Guadalajara y Puerto Vallarta

La aerolínea Volaris anunció hoy 12 nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales desde los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Las nuevas rutas, ocho conexiones desde Guadalajara y tres desde Puerto Vallarta, iniciarán operaciones a partir del 1 y 2 de junio.

Las nuevas rutas que conectan Puerto Vallarta con las ciudades de Puebla; Aguascalientes y San Luis Potosí; mientras que Guadalajara contará con vuelos hacia las ciudades de Querétaro; Reynosa; San Luis Potosí; Saltillo; Zacatecas y Salt Lake City y Detroit en Estados Unidos.

Además se anunció un vuelo entre Guadalajara y Medellín, Colombia a fin de potencializar las visitas que atraerá la estancia de concentración y entrenamiento de la Selección Colombiana en la ciudad.

"Durante el Mundial (de Fútbol) vamos a tener conectividad directa Guadalajara a Medellín por Volaris, por un apoyo que ha dado Volaris por el establecimiento de la Selección Colombiana en nuestra ciudad", afirmó Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco.

Lemus Navarro destacó que las 11 nuevas rutas se suman a las 28 rutas aéreas incorporadas desde 2025; esto es, durante el primer año de la actual Administración. Volaris cuenta con 72 rutas en Jalisco —60 desde Guadalajara y 12 desde Puerto Vallarta— y opera con 38 aviones asignados al estado.

ESPECIAL

Enrique Javier Beltranena Mejicano, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris, destacó el compromiso de Volaris con el mercado aéreo, al cumplir este año el vigésimo aniversario de operaciones en Jalisco. Indicó que se han operado 650 mil vuelos en Guadalajara, el actor fundamental de la conectividad en la región.

"Jalisco ha sido nuestro hogar durante estos primeros 20 años, y hoy reafirmamos ese compromiso con el anuncio de nuevas rutas, que fortalecerán la conectividad nacional e internacional del estado. Estas nuevas operaciones no solo amplían nuestra red, sino que generan más oportunidades para el turismo, los negocios y el reencuentro de familias" , afirmó Beltranena Mejicano.

"De cara a la justa mundialista de este verano, Guadalajara jugará un papel estratégico, y en Volaris estamos listos para acompañar ese crecimiento con más capacidad, inversión y una visión de largo plazo que consolide a Jalisco como uno de los principales centros de conectividad aérea del país", agregó.

Informó que Volaris opera 100 vuelos diarios, con presencia directa en 75 por ciento de las entidades federativas. En 2025, Volaris movilizó 10.8 millones de personas, lo que confirma su fuerte presencia en la región.

Actualmente, esta empresa lidera la participación de mercado en Guadalajara con 57 por ciento del total de operaciones. La aerolínea opera en Jalisco desde 2006 y, desde entonces, ha transportado a más de 97 millones de pasajeros en vuelos desde y hacia el estado, con más de 650 mil vuelos realizados.

Nuevas rutas operadas por Volaris

Puerto Vallarta

PVR –PBC (Puebla, Puebla).

PVR –AGU (Aguascalientes, Aguascalientes).

PVR –SLP (San Luis Potosí, SLP).

Guadalajara

GDL –QRO (Querétaro, Querétaro).

GDL –REX (Reynosa, Tamaulipas).

GDL –SLP (San Luis Potosí, SLP).

GDL –SLW (Saltillo, Coahuila).

GDL –ZCL (Zacatecas, Zacatecas).

GDL –SLC (Salt Lake City, Utah).

GDL –DTW (Detroit, Michigan).

GDL -MDE (Medellín, Colombia).



YC