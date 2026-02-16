Controlarán brote de sarampión en Jalisco antes del Mundial

El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, garantiza que se controlará el brote de sarampión al cien por ciento para la Copa Mundial de futbol.

Esto se da como respuesta a lo declarado a un medio radiofónico esta mañana por el subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Eduardo Clark, quien consideró como muy probable que el brote de sarampión no esté controlado al cien por ciento para el Mundial de futbol a realizarse en junio de este año.

Héctor Raúl Pérez Gómez señaló que se han alcanzado más de dos millones de dosis de vacunas aplicadas contra el sarampión para incrementar la inmunidad de la población jalisciense.

"Mucho antes de esta justa deportiva de FIFA 2026, vamos a tener un control epidemiológico suficiente para brindarle seguridad tanto a los visitantes como a la propia población del estado de Jalisco . En este momento, les comento que ya hemos alcanzado la aplicación de dos millones de dosis de la vacuna contra el sarampión".

El funcionario de salud estatal indicó que solicitó al Gobierno federal 400 mil dosis extras de la vacuna para aplicar más en Jalisco debido a que hay habitantes de otros estados que han acudido a la entidad a vacunarse.

"Le reitero la petición de necesitar alrededor de 400 mil dosis adicionales para el estado de Jalisco y esto se lo hago de nueva cuenta de conocimiento porque Jalisco ha estado vacunando incluso a población que viene de otros estados de la República, Jalisco ha estado vacunando en muchos momentos a jornaleros que vienen a trabajo temporal del campo y a sus familias y que debieron haber recibido vacunación en sus estados de origen".

Pérez Gómez criticó que, a finales de 2024, solamente el 60% de la población infantil tenía una dosis de vacuna contra el sarampión, por lo que señaló que durante los años previos "México redujo de manera significativa su cobertura de vacunación", por lo que la situación en la actualidad es resultado de la falta de vacunas.

Jalisco acumulaba mil 765 casos de sarampión durante el 2026, con corte del pasado 13 de febrero, según datos de la Secretaría de Salud federal.



