CRT prevé licitar espectro para uso industrial en el segundo semestre

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las licitaciones de espectro radioeléctrico para la conectividad del sector industrial se realizarán en el segundo semestre del año.

Este lunes se realizó en Guadalajara la quinta mesa de diálogo a nivel nacional, como parte de encuentros en varias ciudades del país para recabar insumos de empresarios sobre tres licitaciones de espectro: Usos industriales, redes de microondas y Banda 5G.

La CRT está presentando este Plan en las principales ciudades industriales del país, dialogando con empresarios e industriales locales para conocer cuáles son sus necesidades para hacer licitaciones a la medida de lo que necesitan y en lo que quieren invertir.

El regulador destacó que el uso industrial del espectro permite optimizar procesos e incrementar la automatización, la seguridad y la productividad del país.

La Comisión ha identificado una gran oportunidad para sectores estratégicos del país que comienzan a aprovechar el espectro y que el interés de la CRT es conocer los mejores esquemas y condiciones para la licitación de bandas de frecuencias del espectro aptas para el uso industrial, que busca contribuir al desarrollo de un mercado de servicios de redes industriales, para atraer inversión y fortalecer la competitividad.

La dependencia hizo un llamado la industria a conocer las oportunidades que dan estas soluciones tecnológicas en sus áreas de negocios para impulsar un despliegue de redes inteligentes en sectores como la manufactura, la industria automotriz, la logística, la salud y la minería, en los que el uso de este tipo de redes permite incrementar la productividad.

Los participantes destacaron que estas mesas abren una nueva colaboración entre industria y regulador, y agradecieron este canal de comunicación para externar sus dudas, inquietudes, propuestas y experiencias para impulsar una regulación en la que todo tipo de empresas tengan cabida.

La reunión de este lunes se realizó en la Cámara de Comercio de Guadalajara y fue encabezada por Ricardo Castañeda Álvarez, Dirección General de Política Regulatoria de la CRT.

