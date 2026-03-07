El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, rechazó las versiones que comenzaron a circular este sábado en redes sociales sobre el estado de salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en las que se aseguraba que habría sido internado en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México.

A través de su cuenta en la red social X, el legislador aseguró que dicha información es falsa y llamó a no difundir rumores sobre el exmandatario , quien también es fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Es absolutamente falso que el expresidente López Obrador haya ingresado al Hospital Militar, como se ha venido afirmando en redes sociales. Digan no a los falsarios y a las fake news”, escribió Mier al referirse a las publicaciones que circularon durante las últimas horas.

Las especulaciones comenzaron a difundirse al término de la reunión del Consejo Nacional de Morena, cuando en plataformas digitales se aseguró que el exjefe del Ejecutivo federal habría sido hospitalizado presuntamente por una afección cardiaca.

Sin embargo, al ser cuestionados por medios de comunicación, diversos liderazgos del partido señalaron que no tenían conocimiento sobre dicha información y descartaron que López Obrador haya presentado problemas graves de salud en días recientes.

Hasta el momento, integrantes de Morena han insistido en que las versiones sobre una supuesta hospitalización del exmandatario carecen de sustento y forman parte de rumores difundidos en redes sociales.

