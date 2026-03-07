SMN advierte impacto de frente frío 39 y tormenta invernal en México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 39 provocará este sábado condiciones meteorológicas adversas en el norte del país, con chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, existe probabilidad de granizo y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, acompañados de rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

Para las siguientes jornadas, entre el domingo y el martes, se prevé la formación de la cuarta tormenta invernal de la temporada, asociada al ingreso del frente frío número 40. Este sistema generará ambiente frío, vientos intensos y precipitaciones en el noroeste del territorio nacional, principalmente en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua, donde también aumenta la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

Durante las próximas 24 horas, el frente frío 39 se desplazará sobre el norte y noreste del país e interactuará con un canal de baja presión y aire húmedo proveniente del Golfo de México. Esta combinación favorecerá lluvias fuertes, tormentas eléctricas y granizadas en varias entidades del norte, mientras que en la península de Baja California una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera provocará vientos intensos y lluvias aisladas, con posible nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir.

Al mismo tiempo, canales de baja presión en el interior y el sureste del país, junto con humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en regiones del centro, oriente y sureste , incluida la península de Yucatán. Algunas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

Para el domingo, el frente frío 39 tenderá a estacionarse en el noreste del país, manteniendo lluvias fuertes y rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de San Luis Potosí. Posteriormente el sistema se desplazará hacia Texas y dejará de influir en México, mientras que en el noroeste comenzará a consolidarse la cuarta tormenta invernal, la cual reforzará el ambiente frío y las precipitaciones en esa región.

Entre el lunes y el miércoles, la tormenta invernal avanzará gradualmente sobre el noroeste y norte de México, generando vientos muy fuertes, lluvias y posibilidad de nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Paralelamente, el frente frío 40 recorrerá el norte y noreste del país, lo que podría ocasionar torbellinos o tornados el martes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En contraste, persistirá una onda de calor en estados del occidente y sur como Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la cual se extenderá desde el lunes hacia zonas del sur y suroeste de Jalisco.

SV