En el contexto del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se alistan para participar en las movilizaciones del 8 de marzo (8M) que se realizarán en varias ciudades del país, con especial atención en la Ciudad de México, donde tradicionalmente se concentra una de las marchas más numerosas. Debido a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno federal y las autoridades capitalinas anunciaron un operativo de seguridad para resguardar la manifestación y reducir riesgos durante la jornada.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se desplegará un dispositivo especial en el que participarán mujeres policías, quienes acompañarán la movilización sin portar armas y con la indicación de evitar cualquier confrontación con las manifestantes. La medida forma parte de una estrategia preventiva diseñada a partir de los incidentes registrados en marchas de años anteriores.

Operativo de seguridad para la marcha del 8M

Autoridades de seguridad de la Ciudad de México informaron que 400 mujeres policías serán desplegadas durante la movilización del 8 de marzo para acompañar el avance de los contingentes que recorrerán algunas de las principales avenidas de la capital.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, explicó que las agentes participarán uniformadas, pero sin portar armas, ya que su función será brindar acompañamiento y realizar labores de vigilancia preventiva con el objetivo de proteger a las asistentes y procurar que la protesta transcurra de manera pacífica.

Las autoridades también señalaron que las elementos de seguridad mantendrán una distancia prudente de la movilización y evitarán intervenir directamente, a menos que se presenten situaciones que pongan en riesgo la integridad de las participantes. Asimismo, se aplicarán protocolos para retirar objetos que puedan representar un peligro, en caso de que alguna persona porte materiales susceptibles de causar daños o afectar la seguridad de las manifestantes.

De acuerdo con el gobierno capitalino, el propósito principal de este operativo es garantizar el ejercicio del derecho a la libre manifestación y reducir la posibilidad de confrontaciones entre participantes y cuerpos de seguridad.

Vallas y medidas preventivas en el Centro Histórico

Antes de la jornada del 8M, autoridades federales también consideraron la colocación de vallas metálicas en edificios históricos y puntos emblemáticos del Centro Histórico, entre ellos Palacio Nacional, con el fin de resguardar monumentos y prevenir posibles enfrentamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que estas acciones buscan evitar actos violentos y proteger tanto a quienes participan en la marcha como al personal de seguridad. En movilizaciones previas, algunos grupos identificados como “bloque negro” han protagonizado disturbios que han derivado en daños al mobiliario urbano o choques con la policía.

Además del despliegue de elementos policiales, el operativo incluirá cierres a la circulación en algunas vialidades, brigadas de apoyo y personal de diversas dependencias del gobierno capitalino, quienes brindarán orientación y asistencia a lo largo del recorrido de la movilización.

