Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles para exigir igualdad, justicia y el respeto pleno a sus derechos. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1975, se ha convertido en una jornada de movilización global que busca visibilizar las desigualdades y violencias que aún enfrentan las mujeres.

En México, la fecha adquiere especial relevancia debido a problemáticas persistentes como la violencia feminicida, las desapariciones y las demandas por el acceso a derechos reproductivos. En este contexto, colectivos feministas y organizaciones civiles convocaron a marchas y concentraciones en distintos puntos del país, incluido el Estado de México, donde se prevé la participación de cientos de mujeres en diversas ciudades.

Horarios y rutas de la marcha del 8M

En varios municipios del Estado de México se han organizado movilizaciones para este 8 de marzo, con horarios y puntos de reunión definidos por colectivos feministas.

En Ecatepec, la marcha está prevista para iniciar a las 12:00 horas en el Puente de Fierro. Desde ese punto, las participantes avanzarán hacia la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y concluirán el recorrido frente al Palacio Municipal.

Por su parte, en Toluca, capital del estado, se contemplan varios puntos de reunión. Uno de los más concurridos será el Parque Simón Bolívar, desde donde la movilización partirá alrededor de las 13:00 horas con dirección al Palacio de Gobierno del Estado de México.

En el municipio de Nezahualcóyotl, la convocatoria indica que la marcha comenzará a las 12:00 horas en la Antimonumenta. El contingente avanzará hacia las instalaciones de la Fiscalía y finalizará en el Parque La Llanta.

Mientras tanto, en Cuautitlán Izcalli, organizaciones feministas citaron a las participantes a las 9:00 horas en la Universidad Mexicana. El recorrido concluirá en la explanada del Palacio Municipal.

Aunque cada ciudad cuenta con su propia logística, las organizadoras han señalado que los horarios pueden variar según el contingente. En varias marchas se integran bloques específicos, entre ellos grupos de madres buscadoras, colectivas feministas, estudiantes, personas con discapacidad y familiares de víctimas de violencia.

Las coordinadoras han recomendado a las asistentes revisar previamente la información difundida por cada colectivo para conocer el punto de reunión exacto y la dinámica de la movilización.

Recomendaciones para asistir a la movilización

Colectivos y organizaciones también difundieron una serie de recomendaciones para quienes planean participar en las marchas del 8M. Entre las principales sugerencias está utilizar ropa cómoda, calzado adecuado para caminar y protección contra el sol, como gorra, gafas y bloqueador.

Asimismo, se recomienda llevar únicamente lo indispensable: agua, un refrigerio ligero, identificación oficial y una mochila pequeña. Mantener el teléfono celular con batería suficiente o contar con una batería portátil puede facilitar la comunicación durante la jornada.

En caso de asistir sola, las organizadoras aconsejan integrarse a alguno de los contingentes para mantener mayor acompañamiento y seguridad durante el recorrido.

Las movilizaciones del 8 de marzo se han consolidado como un espacio de expresión colectiva y memoria histórica. Además de la protesta, representan una jornada de exigencia social para visibilizar los desafíos que aún enfrentan las mujeres en México y en el mundo.

YC