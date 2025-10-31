Alternativas viales en CDMX por el desfile de Día de Muertos 2025

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, que se celebrará el sábado 1 de noviembre. A partir de las 14:00 horas, miles de personas se darán cita para presenciar el recorrido que partirá desde la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec, hasta la Plaza de la Constitución (Zócalo), pasando por algunas de las avenidas más emblemáticas de la capital.

Como cada año, la celebración conllevará un amplio operativo de seguridad y movilidad, debido a los cierres de calles y avenidas que se aplicarán a lo largo del recorrido y por ello, las autoridades capitalinas recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público anticipar sus desplazamientos y considerar las rutas alternas disponibles para evitar contratiempos.

El desfile recorrerá Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, hasta concluir en el Zócalo capitalino. Desde temprana hora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Orientación Vial desplegarán un operativo para resguardar la seguridad de los asistentes y garantizar la movilidad de los alrededores.

Entre las principales alternativas viales recomendadas se encuentran: Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Oriente. Estas rutas permitirán desplazarse por el centro y zonas aledañas sin ingresar a las vías bloqueadas por el desfile.

En cuanto al transporte público, se prevén modificaciones temporales en el servicio del Metrobús, principalmente en las líneas 1, 3, 4 y 7, cuyas estaciones Reforma, Hamburgo, Hidalgo, Juárez, Balderas, Mina y Buenavista podrían permanecer cerradas durante el paso del contingente. El Metro también podría registrar alta afluencia en estaciones como Zócalo-Tenochtitlan, Bellas Artes y Pino Suárez.

Las autoridades capitalinas informaron que los cierres viales comenzarán desde horas antes del evento, por lo que se recomienda evitar transitar por el Centro Histórico y Reforma si no se tiene planeado asistir al desfile. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a usar transporte público y planificar con anticipación sus recorridos.

