Dónde es más barato comprar el pan de muerto en CDMX este 2025

Con la llegada del Día de Muertos, las panaderías de la capital se llenan del inconfundible aroma a azahar y mantequilla. El tradicional pan de muerto, uno de los elementos más esperados de la temporada, ya se encuentra en los escaparates, pero… ¿dónde se puede comprar más barato este 2025?

Una reciente comparativa de precios entre reconocidas panaderías de la Ciudad de México revela notables diferencias en el costo de este producto emblemático . El estudio consideró el pan de muerto tradicional —el clásico cubierto de azúcar— en establecimientos como El Molino, El Globo, La Ideal y La Madrid.

Los resultados colocan a Panadería El Molino como la opción más económica, con un precio de 28 pesos por pieza individual, coronándose como la favorita para quienes buscan mantener viva la tradición sin gastar de más. Fundada en 1928 por Juan Servitje, esta panadería conserva su fama por ofrecer productos de calidad a precios accesibles en el corazón de la CDMX.

En segundo lugar se encuentra El Globo, con su versión de pan de muerto sabor naranja a 40 pesos, una alternativa un poco más costosa, pero con la ventaja de contar con múltiples sucursales en toda la ciudad.

Por otro lado, las panaderías La Ideal y La Madrid presentan precios más altos: 60 y 85 pesos respectivamente. Estas cifras reflejan su enfoque en la repostería de gama superior, orientada a consumidores que buscan una experiencia más artesanal o gourmet.

En definitiva, este 2025, El Molino se posiciona como la mejor opción para los amantes del pan de muerto tradicional que desean cuidar su bolsillo sin renunciar al sabor y la tradición del Día de Muertos.

