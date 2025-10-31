El menor de 13 años que le disparó a su madre en el rostro tras haber sido castigado con la suspensión de su teléfono celular, en la zona de Polanco, Ciudad de México, fue liberado el pasado miércoles 29 de octubre.

De acuerdo con el periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez, el joven fue entregado a su padre y quedó bajo su custodia, mientras que la madre continúa recuperándose de la lesión que, aunque fue provocada por un disparo en la cara, no comprometió su salud de manera grave.

“Liberan al niño que le disparó a su mamá por castigarle el celular. La @FiscaliaCDMX entregó anoche a Viggo, a su papá. Su mamá fue atendida. A pesar del balazo en la cara, no tiene nada grave. Viggo fue detenido por @SSC_CDMX el fin de semana en Polanco”, publicó el comunicador en sus redes sociales.

El ataque ocurrió el sábado 25 de octubre en un departamento ubicado en la colonia Polanco IV sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Según el reporte, la mujer (identificada como Paula, de 52 años) descubrió a su hijo, de nombre Viggio “N”, ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de su domicilio. Como medida disciplinaria, le retiró el celular, lo que desató la furia del menor, quien tomó un arma de fuego y le disparó en el rostro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que otro de los hijos de Paula intentó intervenir para protegerla, pero también fue atacado físicamente por su hermano. El menor, de 11 años, presentó una lesión en la cabeza causada con la cacha del arma.

Elementos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la madre al hospital, donde fue atendida por una herida en la mandíbula del lado izquierdo. Por su parte, el padre del adolescente entregó el arma a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

El joven fue detenido gracias a las grabaciones captadas por cámaras de seguridad que registraron el momento en que salió del departamento tras cometer el ataque. Sin embargo, luego de su detención, fue liberado días después.

La víctima ya fue dada de alta y acudió a rendir su declaración ante las autoridades. Actualmente se reporta estable y continúa su proceso de recuperación.

BB