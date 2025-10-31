Toyota refuerza su compromiso con la movilidad sustentable en México con la presentación del nuevo Yaris Híbrido 2026 , una versión electrificada de su modelo más accesible.

El Yaris, reconocido por su eficiencia en consumo de combustible y confiabilidad , suma ahora una motorización híbrida que amplía el catálogo ecológico de la marca japonesa en el país.

El Yaris evoluciona y se electrifica

Desde su llegada al mercado mexicano, el Toyota Yaris ha sido uno de los modelos más populares, disponible en carrocerías sedán y hatchback. Con esta nueva generación, el auto se integra a la familia de vehículos híbridos eléctricos (HEV) de la marca, convirtiéndose en el octavo modelo híbrido que Toyota comercializa en México.

Diseño renovado y motorizaciones disponibles

El Yaris Híbrido 2026 estrena una imagen más moderna, con una parrilla frontal rediseñada, faros LED y luces diurnas (DRL) que le aportan un estilo más sofisticado. Toyota ofrecerá dos configuraciones mecánicas:

Versiones a gasolina

Motor 4 cilindros de 1.5 litros

Potencia: 105 hp y 102 lb-pie de torque

Transmisiones: manual de 5 velocidades o CVT

Versión híbrida (HEV)

Motor de 1.5 litros combinado con batería de ion-litio

Potencia total: 110 hp

Rendimiento estimado: hasta 27 km/l, según cifras de la marca

TOYOTA

Interior y equipamiento tecnológico

El nuevo Yaris ofrece un habitáculo moderno y conectado. Entre las características destacadas se incluyen:

Pantalla táctil de 8 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Sistema de audio con 4 bocinas (6 en la versión S HI)

Seguridad a la altura de Toyota

La seguridad sigue siendo un pilar fundamental en Toyota. El Yaris Híbrido 2026 incorpora:

Seis bolsas de aire

Sistema de pre-colisión

Asistente de mantenimiento de carril

Frenos ABS y control de estabilidad

Versiones y precios en México

Versión Precio aproximado (MXN) MT 317,600 pesos CVT 332,600 pesos S MT 342,700 pesos S CVT 357,700 pesos S HI CVT 393,700 pesos S HEV (híbrido) 440,000 pesos

Aunque Toyota aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento en México, se espera que el Yaris Híbrido 2026 llegue a los concesionarios durante el primer trimestre del próximo año.

Con información de SUN.

EE