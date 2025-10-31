Viernes, 31 de Octubre 2025

Toyota Yaris Híbrido 2026: Conoce sus versiones y precios en México

Eficiencia y tecnología japonesa llegan al segmento de entrada en México

Por: Elsy Angélica Elizondo

Este auto se convirtierte en el octavo modelo híbrido que Toyota comercializa en México. CANVA

Toyota refuerza su compromiso con la movilidad sustentable en México con la presentación del nuevo Yaris Híbrido 2026, una versión electrificada de su modelo más accesible. 

El Yaris, reconocido por su eficiencia en consumo de combustible y confiabilidad, suma ahora una motorización híbrida que amplía el catálogo ecológico de la marca japonesa en el país. 

El Yaris evoluciona y se electrifica 

Desde su llegada al mercado mexicano, el Toyota Yaris ha sido uno de los modelos más populares, disponible en carrocerías sedán y hatchback. Con esta nueva generación, el auto se integra a la familia de vehículos híbridos eléctricos (HEV) de la marca, convirtiéndose en el octavo modelo híbrido que Toyota comercializa en México. 

Diseño renovado y motorizaciones disponibles 

El Yaris Híbrido 2026 estrena una imagen más moderna, con una parrilla frontal rediseñada, faros LED y luces diurnas (DRL) que le aportan un estilo más sofisticado. Toyota ofrecerá dos configuraciones mecánicas:

Versiones a gasolina

  • Motor 4 cilindros de 1.5 litros
  • Potencia: 105 hp y 102 lb-pie de torque
  • Transmisiones: manual de 5 velocidades o CVT

Versión híbrida (HEV)

  • Motor de 1.5 litros combinado con batería de ion-litio
  • Potencia total: 110 hp
  • Rendimiento estimado: hasta 27 km/l, según cifras de la marca
Desde su llegada al mercado mexicano, el Toyota Yaris ha sido uno de los modelos más populares. TOYOTA 
Interior y equipamiento tecnológico

El nuevo Yaris ofrece un habitáculo moderno y conectado. Entre las características destacadas se incluyen:

  • Pantalla táctil de 8 pulgadas
  • Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
  • Sistema de audio con 4 bocinas (6 en la versión S HI)

Seguridad a la altura de Toyota

La seguridad sigue siendo un pilar fundamental en Toyota. El Yaris Híbrido 2026 incorpora:

  • Seis bolsas de aire
  • Sistema de pre-colisión
  • Asistente de mantenimiento de carril
  • Frenos ABS y control de estabilidad

Versiones y precios en México 

Versión  Precio aproximado (MXN)
MT 317,600 pesos
CVT  332,600 pesos
S MT 342,700 pesos
S CVT 357,700 pesos
S HI CVT 393,700 pesos
S HEV (híbrido) 440,000 pesos

Aunque Toyota aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento en México, se espera que el Yaris Híbrido 2026 llegue a los concesionarios durante el primer trimestre del próximo año. 

