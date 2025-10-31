Toyota refuerza su compromiso con la movilidad sustentable en México con la presentación del nuevo Yaris Híbrido 2026, una versión electrificada de su modelo más accesible. El Yaris, reconocido por su eficiencia en consumo de combustible y confiabilidad, suma ahora una motorización híbrida que amplía el catálogo ecológico de la marca japonesa en el país. Desde su llegada al mercado mexicano, el Toyota Yaris ha sido uno de los modelos más populares, disponible en carrocerías sedán y hatchback. Con esta nueva generación, el auto se integra a la familia de vehículos híbridos eléctricos (HEV) de la marca, convirtiéndose en el octavo modelo híbrido que Toyota comercializa en México. El Yaris Híbrido 2026 estrena una imagen más moderna, con una parrilla frontal rediseñada, faros LED y luces diurnas (DRL) que le aportan un estilo más sofisticado. Toyota ofrecerá dos configuraciones mecánicas:El nuevo Yaris ofrece un habitáculo moderno y conectado. Entre las características destacadas se incluyen:La seguridad sigue siendo un pilar fundamental en Toyota. El Yaris Híbrido 2026 incorpora:Aunque Toyota aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento en México, se espera que el Yaris Híbrido 2026 llegue a los concesionarios durante el primer trimestre del próximo año. Con información de SUN.EE