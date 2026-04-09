El caso de Miguel Ángel de la Mora, conocido como "Micky Hair", dio un giro y hoy se hizo del conocimiento público la captura de dos presuntos autores materiales de su asesinato. Estos son los detalles:

Los dos presuntos autores materiales del asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora, alias "Micky Hair", fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

La SSC informó que tras el homicidio del estilista de 28 años, el pasado 29 de septiembre en Polanco, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y la recopilación de datos a través de entrevistas ciudadanas, con lo cual se ubicó a un joven de 19 años, cuya zona de confort se encontraba en la alcaldía Cuauhtémoc.

Antes del asesinato de "Micky Hair", el joven se reunió con varias personas, entre ellas José Eduardo "N", detenido en diciembre de 2025 por presuntamente facilitar la huida de los asesinos tras el ataque contra De la Mora.

El pasado 6 de marzo, el joven de 19 años fue aprehendido en la colonia Tlatelolco, en posesión de 220 dosis de cocaína, un arma de fuego y cartucho útiles , por lo que fue puesto disposición de la autoridad ministerial y posteriormente trasladado a un centro penitenciario al norte de la Ciudad de México.

Posteriormente, un juez de control otorgó la orden de aprehensión por el delito de Homicidio calificado, la cual fue cumplimentada el pasado 8 de abril dentro del reclusorio por elementos de la FGJ .

Una segunda orden de aprehensión fue ejecutada en la colonia Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en contra de un hombre de 24 años de edad que antes había sido identificado como presunto integrante del grupo encargado de la ejecución del estilista .

El detenido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel Ángel de la Mora, originario de Zapopan, Jalisco, fue un afamado estilista en México, siendo popular especialmente entre las celebridades, influencers y reinas de belleza.

El estilista, también conocido como "Micky Hair", estuvo a cargo de la transformación del look de Ángela Aguilar al colocarle unas extensiones de cabello.

Además de la menor de la dinastía Aguilar, entre su lista de clientes destacan los nombres de Kenia Os, Priscila Escoto, Christian Nodal, Natasha Dupeyrón y María Fernanda Beltrán Figueroa (Miss Universo México 2024).

En sus redes sociales, Miguel de la Mora compartía fotografías de su estilo de vida, además de los resultados de su trabajo y momentos con las celebridades, imágenes que reflejaban la conexión que tenía con ellas.

Miguel sumó 12 años de trayectoria como estilista profesional y 10 como extensionista. Con dos salones de belleza exclusivos, uno ubicado en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, se consolidó como uno de los estilistas más reconocidos de México. En su trabajo, Miguel se distinguía por su atención personalizada.

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