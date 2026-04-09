Netanyahu anuncia negociaciones directas con el Líbano para desarmar a Hizbulá

Israel iniciará negociaciones directas con el Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas" entre ambos países, informó este jueves el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible", afirma Netanyahu en una nota publicada por su oficina.

En su mensaje, el mandatario israelí valoró la postura de su homólogo libanés, Nawaf Salam, por "su llamamiento a la evacuación de Beirut".

Horas antes de su anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Hizbulá "anhela un alto el fuego" tras la intensificación de la ofensiva israelí en el país vecino.

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Israel afirma que el Líbano no está incluido en la tregua

Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, país negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país levantino.

Según detalló hoy Katz, la estrategia israelí se articula en cuatro líneas de defensa y control dentro del sur de Líbano.

Estas incluyen la "línea fronteriza", con la destrucción de infraestructuras en aldeas cercanas; una segunda línea defensiva en territorio libanés, ampliada de "cinco a quince puntos"; una "línea antitanque", consolidada mediante maniobras terrestres y en expansión; y el control de la zona del río Litani, con el objetivo de impedir infiltraciones y el regreso de combatientes de Hizbulá al sur.

El saldo de los ataques israelíes

Las autoridades libanesas han informado de que los muertos por los ataques israelíes desde que lanzó su campaña de bombardeos el 2 de marzo y operación terrestre en el país superan los mil 700.

Doce soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano y tres civiles han fallecido en Israel.

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MB