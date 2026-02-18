¿Por qué ha subido el precio de la tortilla y dónde es más barata?

Según informó en días recientes el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García: el precio dela tortilla se ha disparado en diferentes latitudes de México. En por lo menos 6 u 8 estados, estas ya oscilan entre los 23 y los 27 pesos, sin embargo, ¿cuál es el motivo de su alza? En esta nota te lo contamos.

Tan solo en la Ciudad de México, el kilo de tortillas ronda de los 22 a los 24 pesos; uno de los más baratos. En contraposición, los propios productores afirman que el precio ideal para cubrir costos, debería ser de 28 por kilo.

López García expresó que parte del aumento se debe incremento en insumos como la harina de maíz, el gas, el acero y el papel de grado alimenticio, entre otros.

A lo anterior se añaden presuntas prácticas de extorsión institucional en los municipios, así como la inseguridad habitual que viene de la mano del crimen organizado.

Asimismo, el presidente detalló que las tortillerías tienen la obligación de contar con una licencia de funcionamiento municipal, la cual puede cobrarse en algunos estados de mil a 3 mil 500 pesos. Además, en casos de cobros es muy fácil que estas pasen a ser presionadas o amenazas con cierres adicionales.

Este es el sondeo nacional de precios de las tortillas

Según datos del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) en 2026:

Ciudad de México: 22 a 24 pesos por kilo

Resto de México: 23 a 27 pesos

Precio real ideal: 28 pesos

Dado que el incremento ha acontecido de forma escalonada, el Consejo Nacional sigue tomando información para checar el papel de estos factores en el precio del kilo de tortilla, uno de los alimentos base de la gastronomía mexicana.

