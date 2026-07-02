Jueves, 02 de Julio 2026

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Boletos del México vs Inglaterra llegan hasta los 2 millones de pesos en reventa

A tan solo 3 días del encuentro donde México buscará su pase a los cuartos de final, los precios de los boletos para el partido han alcanzado cifras exageradas 

Por: Nadia González

Los precios de reventa para el México vs Inglaterra alcanzaron cifras exageradas. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

Los precios de reventa para el México vs Inglaterra alcanzaron cifras exageradas. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

Este domingo 1 de julio, México se enfrenta a Inglaterra para su pase a los cuartos de final en el Estadio Ciudad de México. 

Los aficionados siguen en búsqueda de un boleto que les permita ver si la Selección Mexicana firma su pase. 

Precios irreales 

Actualmente, los boletos para el partido se venden en plataformas de reventa por precios que van desde los 70mil pesos hasta los 2 millones de pesos. 

A estas alturas de la Copa del Mundo,  las plataformas de reventa son la única vía disponible para la compra de entradas, pues la página oficial de la FIFA ya no tiene boletos disponibles. En su momento, estos boletos alcanzaban precios de hasta 111 mil pesos.

 STUBHUB
 STUBHUB

Actualmente, la plataforma StubHub que es la más famosa en boletos en reventa tiene los boletos para el México vs Inglaterra este próximo domingo. 

El boleto más barato que están ofertando tiene un precio de 73 mil 263 en la sección 635. 

Por otro lado, el boleto más caro tiene un costo de 2 millones 386 mil 915 pesos. 

 STUBHUB
 STUBHUB

Estos los precios a tan solo 3 días del encuentro en el Estadio Ciudad de México, sin embargo, usuarios han reportado que estos pueden incrementar aún más conforme se acerca la fecha. 

LEER: Mundial 2026: Redoblarán la seguridad en Guadalajara para el partido México vs Inglaterra

Lo cual demuestra que los precios pueden estar cambiando cada hora, por lo que se recomienda a los aficionados tener en cuenta esto y los precios exagerados que están presentando los revendedores.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana? 

México estará buscando su pase a los cuartos de final, enfrentándose a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. 

El encuentro tiene programado iniciar el domingo 5 de julio a las 18:00 horas. 

NG

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