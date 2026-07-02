El Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los puntos de conexión turística y comercial más importantes de América Latina, se convirtió en el escenario de un decomiso verdaderamente inusual. Elementos federales de seguridad lograron frustrar un sofisticado plan de tráfico de sustancias ilícitas que pretendía pasar desapercibido aprovechando... ¡una silla de ruedas!

Este jueves 02 de julio del 2026, autoridades federales mexicanas confirmaron la detención de un pasajero que intentaba ingresar al país con un cuantioso cargamento de droga de alta pureza. Lo que llamó poderosamente la atención de los agentes aduaneros no fue únicamente el volumen de la sustancia asegurada, sino el elaborado método de ocultamiento que el individuo utilizó para intentar evadir los filtros de revisión y los sistemas electrónicos de inspección tradicionales.

El sospechoso, cuyo vuelo procedía directamente de la ciudad de Medellín, Colombia, pretendía burlar la vigilancia nacional simulando una condición médica de vulnerabilidad física. El cargamento ilícito viajaba oculto de forma meticulosa en una silla de ruedas que de inmediato despertó las sospechas de los elementos de seguridad.

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Inteligencia aduanera encuentra cocaína en silla de ruedas

El golpe al tráfico de drogas internacional se registró gracias a las labores preventivas aplicadas en la aduana de la terminal aérea de Quintana Roo. El exitoso operativo fue coordinado de manera interinstitucional por personal especializado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), trabajando en estrecha colaboración operativa con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos de manera conjunta por el Gabinete de Seguridad, el decomiso no fue obra de la casualidad o de una revisión al azar. La intercepción del cargamento fue el resultado directo de aplicar avanzados mecanismos de inteligencia aduanera, análisis estratégico de perfiles de viajeros y un estricto sistema institucional de gestión de riesgos aeroportuarios.

Tras catalogar el vuelo y al pasajero en cuestión como una operación de alto riesgo, los oficiales de la ANAM procedieron a desviar el equipaje a una zona de revisión secundaria. En dicho espacio se ejecutó una inspección especializada profunda que permitió a los agentes federales y militares descubrir anomalías físicas, variaciones de peso y alteraciones estructurales en la silla de ruedas que el viajero utilizaba.

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Modus operandi y los paquetes incautados en la estructura

Al proceder al desmantelamiento forzado del armazón de metal y las vestiduras de la silla de ruedas, los agentes descubrieron bloques compactos perfectamente sellados. Al realizar las pruebas químicas de campo correspondientes, los paquetes dieron positivo a clorhidrato de cocaína con un peso bruto total de 12.38 kilogramos.

El modus operandi de utilizar dispositivos de movilidad o hacerse pasar por personas con discapacidad representa un reto constante para la seguridad nacional, pues busca apelar a la empatía y agilidad en los protocolos de asistencia aeroportuaria. Las autoridades señalaron que este decomiso debilita las finanzas de las células criminales internacionales y demuestra la efectividad de las nuevas estrategias de control fronterizo en las aduanas de México.

Tanto la persona involucrada en el ilícito como los 12 kilos de droga asegurados fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo militar y puestos a disposición inmediata del Ministerio Público de la Federación. Las autoridades ministeriales competentes serán las encargadas de iniciar formalmente la integración de la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del detenido y rastrear el destino final de la mercancía.

JM