Profeco: estas son las marcas de mantequilla que no se recomienda consumir

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco analizó de forma minuciosa un total de 43 marcas de mantequillas y margarinas comercializadas en México , en campos divididos de forma estratégica entre opciones con sal, sin sal y versiones reducidas en grasa.

Esta exhaustiva investigación, publicada este mes de julio de 2026 en la edición 593 de la Revista del Consumidor, tuvo como sede principal las oficinas centrales de la dependencia en la Ciudad de México.

El objetivo principal de este monitoreo nacional fue verificar que cada barra de mantequilla y margarina cumpla fielmente con las normativas comerciales vigentes y que sus etiquetas no confundan a las familias mexicanas.

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Los especialistas evaluaron rigurosamente aspectos críticos como el aporte calórico, los tipos de grasa empleados, el contenido neto exacto, la cantidad de sodio y la veracidad de la información comercial declarada al comprador.

Lamentablemente, los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio arrojaron discrepancias importantes en marcas de alta presencia en los anaqueles nacionales , las cuales no se recomiendan consumir bajo su denominación actual.

¿Qué marcas de mantequilla no cumplen según el análisis de la Profeco?

De acuerdo con los datos específicos presentados en el Estudio de Calidad de la Profeco, , el producto denominado Mantequilla Gloria (en su versión reducida en grasa y sin sal) encabeza las observaciones negativas.

El laboratorio determinó que este artículo en particular incumple de forma directa con los lineamientos establecidos en el estándar de calidad mexicano NMX-F-729-COFOCALEC-2013, diseñado para regular la denominación y métodos de prueba de los alimentos lácteos.

ESPECIAL/PROFECO

Debido a su excesiva reducción de grasa, la autoridad protectora del consumidor dictaminó de forma oficial que este producto no debería ostentar el nombre de mantequilla en su empaque principal.

Por otra parte, la margarina para mesa con sal de la marca Table Maid en su presentación de 90 gramos tampoco superó con éxito las evaluaciones de calidad impuestas por el organismo.

Este producto vegetal falló al no contener el porcentaje mínimo de grasa requerido que estipula la norma de calidad NMX-F-108-SCFI-2016, la cual dicta las especificaciones obligatorias para la margarina de mesa en el territorio nacional.

ESPECIAL/PROFECO

Asimismo, la Profeco lanzó una advertencia especial sobre las presentaciones de la reconocida marca internacional Lurpak, específicamente en sus mezclas de mantequilla con aceite de canola.

La dependencia detalló que estas variantes de la marca europea carecen por completo de un estándar de calidad específico en México que las regule, lo que deja un vacío normativo sobre su composición real.

Recomendaciones oficiales para una compra de mantequilla inteligente y libre de engaños

Ante este panorama confuso en los supermercados, te compartimos las claves esenciales emitidas por la Profeco para salvaguardar tu economía y tu salud familiar.

Revisa la fecha de caducidad : Nunca adquieras barras que estén próximas a expirar o que muestren signos de haber perdido la cadena de frío obligatoria.

: Nunca adquieras barras que estén próximas a expirar o que muestren signos de haber perdido la cadena de frío obligatoria. Lee las etiquetas con atención: Asegúrate de que el empaque diga explícitamente "mantequilla" y no "estilo", "mezcla" o denominaciones que intenten imitar al lácteo original.

Asegúrate de que el empaque diga explícitamente "mantequilla" y no "estilo", "mezcla" o denominaciones que intenten imitar al lácteo original. Vigila los sellos de advertencia: Recuerda que las mantequillas con sal añadidas de marcas como Reny Picot o Selecto Brand suelen concentrar niveles elevados de sodio y grasas saturadas.

Recuerda que las mantequillas con sal añadidas de marcas como Reny Picot o Selecto Brand suelen concentrar niveles elevados de sodio y grasas saturadas. Conserva en refrigeración constante: Mantén siempre el producto en su envase original bien cerrado y protegido de la luz directa para evitar su rápido enranciamiento.

Mantén siempre el producto en su envase original bien cerrado y protegido de la luz directa para evitar su rápido enranciamiento. Modera las porciones diarias: Tanto la margarina como la mantequilla aportan una densidad calórica alta, por lo que su consumo debe ser balanceado en tu dieta diaria.

JM

