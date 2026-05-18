SCJN decreta que ninguna notificacion electrónica en día inhábil te obliga a reponder

Una notificación electrónica enviada en sábado, domingo o día festivo ya no podrá reducir el tiempo legal de defensa en un juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un nuevo criterio obligatorio que cambia la forma en que comienzan a correr los plazos procesales en México.

SCJN fija nuevo criterio sobre notificaciones electrónicas en juicios de amparo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció una nueva jurisprudencia obligatoria relacionada con las notificaciones electrónicas dentro del juicio de amparo.

El criterio fue aprobado por el Pleno del máximo tribunal el pasado 12 de mayo de 2026, al resolver la Contradicción de Criterios 15/2026, un caso que buscaba unificar interpretaciones distintas entre tribunales colegiados sobre el momento exacto en que comienzan a correr los plazos legales derivados de estas notificaciones.

La decisión impacta directamente a personas que promueven amparos, abogados litigantes, tribunales federales y órganos jurisdiccionales de todo el país.

¿Qué resolvió la Suprema Corte?

La SCJN determinó que cuando una constancia de notificación electrónica se genere en un día inhábil (como sábados, domingos o días festivos) sus efectos legales comenzarán hasta el primer minuto del siguiente día hábil.

Esto significa que los plazos procesales no podrán empezar a correr durante días considerados inhábiles por la ley, incluso si la plataforma electrónica ya emitió la constancia correspondiente. La resolución busca evitar afectaciones a los tiempos de defensa de las personas involucradas en un juicio de amparo.

El conflicto surgió por interpretaciones distintas entre tribunales

Antes de esta resolución existían criterios contradictorios entre tribunales colegiados respecto al funcionamiento de las notificaciones electrónicas en el sistema judicial mexicano.

Un tribunal sostenía que las notificaciones surtían efectos legales desde el momento exacto en que el sistema generaba la constancia electrónica, aunque ocurriera en sábado, domingo o día festivo.

En cambio, otro criterio consideraba que los efectos legales debían iniciar únicamente en días hábiles, respetando las reglas generales del cómputo de plazos procesales establecidas en la Ley de Amparo. Finalmente, el Pleno de la Suprema Corte decidió que debía prevalecer esta última interpretación.

CANVA

La Corte busca proteger la certeza jurídica

En el comunicado oficial, el máximo tribunal explicó que aunque la ley establece que las notificaciones electrónicas surten efectos cuando se genera la constancia respectiva, esta disposición debe interpretarse junto con el principio legal que señala que los plazos procesales solo pueden computarse en días hábiles.

La SCJN precisó que el nuevo criterio aplica en dos escenarios:

Cuando una persona consulta voluntariamente el portal electrónico en un día inhábil

Cuando el sistema genera automáticamente la constancia por falta de consulta dentro del plazo legal

En ambos casos, los efectos jurídicos comenzarán hasta el siguiente día hábil.

Puntos clave de la nueva jurisprudencia

Las notificaciones electrónicas generadas en días inhábiles no activan plazos inmediatamente

Los términos legales comenzarán hasta el siguiente día hábil

El criterio es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país

La resolución aplica específicamente al juicio de amparo

Busca garantizar seguridad y certeza jurídica

La resolución tiene efectos importantes para abogados, personas quejosas, terceros interesados y cualquier persona involucrada en procedimientos de amparo. Con este nuevo criterio, ninguna persona podrá verse obligada a contestar una demanda, presentar recursos o cumplir plazos procesales durante un día inhábil derivado de una notificación electrónica.

Especialistas en derecho procesal habían señalado que la falta de claridad sobre este tema podía provocar interpretaciones desiguales y afectar el derecho de defensa de las partes. Ahora, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte obliga a todos los tribunales del país a aplicar el mismo criterio.

La digitalización judicial sigue transformando los procesos legales

En los últimos años, el Poder Judicial de la Federación ha impulsado herramientas digitales para agilizar trámites y procedimientos judiciales, especialmente mediante el uso del Portal de Servicios en Línea y expedientes electrónicos.

Las notificaciones electrónicas se han convertido en una pieza clave dentro del sistema judicial mexicano, particularmente en materias como el juicio de amparo. Sin embargo, el crecimiento de estos mecanismos también ha generado nuevos debates legales relacionados con tiempos procesales, acceso a plataformas digitales y garantías de defensa.

La Contradicción de Criterios 15/2026 representa uno de los primeros precedentes importantes sobre la interpretación de plazos dentro del entorno judicial digital.

La jurisprudencia será obligatoria en todo México

Al tratarse de una jurisprudencia aprobada por el Pleno de la SCJN, el criterio deberá aplicarse en todos los órganos jurisdiccionales del país. Esto incluye juzgados de distrito, tribunales colegiados y demás autoridades encargadas de resolver asuntos relacionados con el juicio de amparo.

La Corte también destacó que esta interpretación fortalece el principio de certeza jurídica previsto en la Ley de Amparo y evita que las personas pierdan tiempo efectivo de defensa por una notificación emitida durante un día inhábil. Con esta resolución, la Suprema Corte fija reglas más claras sobre el funcionamiento de las notificaciones electrónicas y marca un nuevo precedente dentro del sistema judicial digital en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB