La búsqueda de empleo para las nuevas generaciones en Jalisco y en todo el territorio nacional tiene un aliado fundamental en la actualidad. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ha consolidado como la principal puerta de entrada al mercado laboral formal, ofreciendo capacitación pagada, experiencia comprobable y todos los beneficios de ley.

Actualmente, la plataforma digital de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) mantiene su sistema de registro abierto de forma permanente para todos los nuevos usuarios. Sin embargo, las vinculaciones oficiales a los centros de trabajo se realizan en periodos específicos, siendo el próximo proceso bimestral una de las fechas pendientes.

¿Cuándo es la próxima fecha de vinculación en 2026?

Tras el cierre de las convocatorias de febrero y abril de este año, las autoridades federales preparan la apertura de la plataforma para este próximo 1 de junio. Durante este nuevo periodo de vinculación, miles de vacantes estarán disponibles en el sistema para que los candidatos elijan el centro de trabajo ideal.

Es fundamental anticiparse a las fechas y tener la cuenta creada en el portal oficial mucho antes de que se liberen los espacios. La competencia por las vacantes en ciudades principales como Guadalajara es sumamente alta, y los lugares disponibles suelen agotarse rápidamente durante los primeros días de la convocatoria oficial.

Requisitos indispensables para postularte con éxito al programa

Para ser beneficiario de este programa impulsado por el Gobierno de México, debes cumplir con criterios muy específicos y no negociables. El sistema verificará que tengas entre 18 y 29 años de edad, además de confirmar que no te encuentres estudiando ni trabajando al momento del registro.

Prepara toda tu documentación con mucha anticipación para evitar cualquier tipo de contratiempo técnico en la plataforma. Recuerda que necesitarás:

Una identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Una fotografía con el rostro descubierto.

Todos los aspirantes deben firmar una carta compromiso donde declaran bajo protesta de decir verdad que no estudian ni trabajan al momento de registrarse.

El trámite para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se lleva a cabo a través de la plataforma oficial, donde los postulantes deben crear una cuenta, cargar los documentos mencionados y seleccionar el centro de trabajo de su interés.

Beneficios económicos y cobertura médica integral de JCF

El incentivo principal para todos los aprendices en este 2026 es el apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, una cifra que se ajustó al salario mínimo vigente. Este dinero se deposita de manera directa, segura y sin comisiones a través de una tarjeta oficial del Banco del Bienestar.

Además del ingreso económico mensual, todos los aprendices vinculados son dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta cobertura médica integral protege a los jóvenes contra enfermedades generales, riesgos de trabajo y también incluye atención completa por maternidad durante los 12 meses de capacitación.

Al finalizar tu año de formación continua en la empresa, recibirás una constancia oficial de habilidades que enriquecerá enormemente tu currículum vitae. No dejes pasar esta oportunidad de oro para adquirir experiencia práctica, desarrollar tus talentos profesionales y dar el primer gran paso hacia un futuro laboral mucho más exitoso, competitivo y estable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO