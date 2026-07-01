La maldición que Inglaterra busca romper frente a México en el Mundial 2026

Hay estadios que guardan recuerdos. Otros conservan leyendas. Y luego está el Estadio Ciudad de México, un escenario donde la historia del futbol ha cambiado para siempre en más de una ocasión. Con la misma sede de fondo, Inglaterra volverá a encontrarse con su pasado cuando enfrente a México en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un choque que promete ser mucho más que un partido.

Para los "Tres Leones", disputar un Mundial en nuestro país jamás ha sido una experiencia cualquiera. Cada visita ha estado marcada por episodios que terminaron convirtiéndose en heridas difíciles de cerrar. Ahora, a cuatro décadas de su última aparición mundialista en suelo mexicano, tendrán una nueva oportunidad para quitarse de encima una maldición que parece perseguirlos, primero la de no pasar de Cuartos de Final en suelo mexicano y la de no poder coronarse en 60 años.

México, un país donde Inglaterra ha vivido grandes desilusiones mundialistas

La relación entre Inglaterra y los Mundiales celebrados en México está llena de contrastes. Ha celebrado victorias importantes, pero también ha sufrido algunas de las derrotas más recordadas en la historia de la justa más importante en el futbol.

México 1970: el campeón que perdió la corona

Inglaterra llegó al Mundial de México 1970 como campeona tras conquistar el título cuatro años antes, cuando el evento se llevó a cabo en su tierra. En la fase de grupos, que tuvo como sede nada menos que nuestra ciudad de Guadalajara, los ingleses derrotaron a Rumania y Checoslovaquia, aunque cayeron por la mínima ante el Brasil de Pelé en uno de los partidos más emblemáticos del certamen.

De esa Copa del Mundo se recuerda la llamada "Atajada del Siglo", que quedó inmortalizada en Guadalajara. El portero inglés Gordon Banks realizó una intervención extraordinaria ante un potente remate de cabeza de Pelé en el duelo entre Inglaterra y Brasil, dejando una de las jugadas más icónicas en la historia de los mundiales. EL INFORMADOR lo describió como "un suspiro detenido en todo el Estadio Jalisco", una escena que sintetiza la magnitud de lo vivido en la cancha tapatía y que, décadas después, sigue siendo referencia obligada del torneo.

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La aventura terminó en los Cuartos de Final, disputados en el entonces Estadio Municipal de León. Después de tomar ventaja de 2-0 frente a Alemania Occidental, los ingleses vieron cómo los alemanes protagonizaron una remontada histórica para imponerse 3-2 en tiempo extra y arrebatarles el sueño del bicampeonato, una hazaña que solo Brasil e Italia han logrado en casi 100 años de historia del torneo.

México 1986: la tarde que quedó grabada para siempre

Dieciséis años después, Inglaterra regresó a México y volvió a escribir páginas que nunca se borrarán de los libros, aunque esta vez fueron plasmadas en el estadio donde se verán las caras con los nuestros este próximo fin de semana, el Ciudad de México.

Tras superar una complicada fase de grupos en Monterrey (perdió contra Portugal, empató sin goles contra Marruecos y solo venció por 3-0 a Polonia), Inglaterra goleó con el mismo marcador a Paraguay en los Octavos de Final gracias a un doblete de Gary Lineker. Todo parecía encaminado hacia una nueva ilusión y la conquista de la Copa, 20 años después de su único título.

Sin embargo, en los Cuartos de Final apareció la figura de quien se volvería leyenda después, Diego Armando Maradona.

En aquella tarde que quedó grabada para siempre, el "10" argentino marcó los dos goles más recordados en la historia de las Copas del Mundo: primero, la polémica "Mano de Dios" y, apenas unos minutos después, el inolvidable "Gol del Siglo" pasado. Con esa actuación magistral, Inglaterra volvió a despedirse del Mundial en territorio mexicano.

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El mapa de Inglaterra en México: así le ha ido a Inglaterra en todos los partidos disputados en territorio nacional

La historia de Inglaterra en los Mundiales celebrados en México no se escribió únicamente en el Estadio Ciudad de México. Cada sede dejó una huella distinta en el recorrido de los "Tres Leones", entre triunfos, derrotas y empates.

En esta ciudad de Guadalajara, durante el Mundial de 1970, el Estadio Jalisco, que en esta 2026 no albergó duelos, fue la casa de una selección inglesa que llegó como campeona defensora. Ahí derrotó a Rumania y Checoslovaquia, aunque también sufrió la derrota por 1-0 frente al Brasil de Pelé.

Pero el golpe más duro de aquella edición llegó en la ciudad de León. En los Cuartos de Final, disputados en el entonces Estadio Municipal, Inglaterra parecía tener asegurado el pase a semifinales tras colocarse 2-0 arriba sobre Alemania Occidental.

En la justa siguiente en esta tierra, Monterrey se convirtió en el punto de su nueva aventura mundialista. Inglaterra inició el Mundial de México 1986 con una derrota por la mínima diferencia frente a Portugal y un empate sin goles contra Marruecos en el Estadio Tecnológico, resultados que generaron fuertes críticas desde su país. Sin embargo, el equipo encontró una segunda oportunidad en el Estadio Universitario, donde Gary Lineker firmó un triplete frente a Polonia para asegurar la clasificación a la siguiente ronda. Aquella actuación determinó el inicio de la mejor versión del delantero, quien terminaría conquistando la Bota de Oro de la edición.

Una nueva cita en México para Inglaterra, ahora en el Estadio Ciudad de México

La Selección de Inglaterra tendrá una nueva oportunidad y lo hará, precisamente, en el mismo escenario donde Diego Armando Maradona y Argentina frustraron su camino al título en 1986. Ahora buscará cambiar la historia en el estadio donde vivió una de sus eliminaciones más recordadas, mientras persigue una Copa del Mundo que se le ha negado durante casi 60 años.

Frente a un estadio que se espera repleto y a una Selección Mexicana decidida a hacer valer la localía tras firmar un paso perfecto en el Mundial 2026, Inglaterra intentará demostrar que el pasado debe quedarse atrás. Del otro lado estará el Tri, dispuesto a seguir alimentando entre la afición mexicana esa ilusión resumida en una frase que ha acompañado la justa: "¿Y si sí...?".

Y cuando el balón comience a rodar el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, no solo estará en juego un boleto a los Cuartos de Final. También comenzará un nuevo capítulo de una historia que Inglaterra buscará reescribir y que México intentará convertir en otra noche inolvidable para su afición.

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